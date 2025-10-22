Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре мошенники выдают себя за сотрудников тепловых компаний
В Самарской области изменится размер минимального взноса за капитальный ремонт с 2026 года
На связи: у 87% ветеранов СВО есть закрепленный социальный координатор
«Экология» вновь стала главной по мусору в Самарской области
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
Объединение Самары с микрорайонами Южный город и Кошелев-Парк не планируется
В Сызрани тушили пожар в магазине
Путешествие в моде: железнодорожники на Фестивале «Территория Моды» в Самаре
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
29 предприятий Самары участвуют в городском этапе конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка

22 октября 2025 16:24
138
В Самаре завершился первый этап конкурса  (https://samadm.ru/media/news/56547/)на лучшее содержание объекта потребительского рынка и прилегающей к нему территории. 

На городской этап вышли 29 предприятий малого и среднего бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка на территории девяти районов Самары.

 Городская конкурсная комиссия оценивает внешнее санитарно-техническое состояние объекта, соответствие требованиям к оформлению фасада и вывески объекта, дизайн и световое оформление оконных витрин, наличие урн, озеленение и благоустройство, использование малых архитектурных форм в оформлении прилегающей территории. Объекты, занявшие на районном этапе конкурса первые места в каждой из номинаций, оцениваются как на основании конкурсных материалов, так и с выездом на место.

Итоги будут подведены городской конкурсной комиссией 24 октября. Победителям будут вручены дипломы городского округа Самара.

