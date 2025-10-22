29 предприятий Самары участвуют в городском этапе конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка

138

В Самаре завершился первый этап конкурса (https://samadm.ru/media/news/56547/)на лучшее содержание объекта потребительского рынка и прилегающей к нему территории.

На городской этап вышли 29 предприятий малого и среднего бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка на территории девяти районов Самары.

Городская конкурсная комиссия оценивает внешнее санитарно-техническое состояние объекта, соответствие требованиям к оформлению фасада и вывески объекта, дизайн и световое оформление оконных витрин, наличие урн, озеленение и благоустройство, использование малых архитектурных форм в оформлении прилегающей территории. Объекты, занявшие на районном этапе конкурса первые места в каждой из номинаций, оцениваются как на основании конкурсных материалов, так и с выездом на место.

Итоги будут подведены городской конкурсной комиссией 24 октября. Победителям будут вручены дипломы городского округа Самара.