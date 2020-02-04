Водитель заступился за кондуктора трамвая и оказался фигурантом уголовного дела

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По первоначальной версии, водитель трамвая вытолкал этого человека из вагона за безбилетный проезд. Мужчина упал и получил перелом основания черепа. Об этом пишет в понедельник газета «Самарское обозрение» со ссылкой на сводки правоохранительных органов. По данным на конец минувшей недели мужчина оставался в больнице им.Пирогова на лечении в нейрохирургическом отделении.Между тем, 3 февраля в редакцию поступил ответ на запрос из «Трамвайно-троллейбусного управления», и там изложили иную версию событий. Уголовное дело действительно возбуждено — по ч.1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Возможное наказание по ней — от штрафа до ареста на срок до шести месяцев либо ограничения свободы до трех лет.В то же время информацию о том, что мужчина пострадал за попытку проехать «зайцем», транспортники отрицают. По их данным, вагон вообще был неисправен и стоял на разворотном кольце в ожидании буксира. Каким-то образом в салоне оказался «мужчина в грязной одежде с запахом алкоголя». «Водитель трамвая и кондуктор предложили мужчине пересесть на другой трамвай. В ответ мужчина ударил женщину-кондуктора несколько раз», — пишут в ТТУ.В этот момент прибыла бригада аварийно-восстановительной службы, водитель которой (а не водитель трамвая) заступился за кондуктора. «Произошла конфликтная ситуация, в результате которой нетрезвый мужчина не удержался на ступеньках вагона и упал на асфальт», — говорится в ответе муниципального предприятия.Руководство МП «ТТУ» также подчеркнуло, что случаев рукоприкладства между их работниками и пассажирами до настоящего времени зафиксировано не было, а за компенсацией пострадавшему следует обращаться «к установленному виновнику инцидента в порядке судопроизводства».