Во время проведения операции «Паутина в СО полицейские изъяли более килограмма наркотиков

92

Основная цель операции – противодействие незаконному обороту наркотиков.В ходе проведения мероприятия полицейские изъяли 1268,666 гр наркотических средств, а именно:- марихуанна - 1061, 41гр;- гашиш - 53,255 гр;- героин - 53,48 гр;- синтетические наркотики - 80,456 гр;- иные наркотические средства - 20, 065 гр.Так в Самаре во дворе одного из домов по пр. Карла Маркса был задержан ранее не судимый молодой человек 1997 г.р, у которого был изъят сверток, в котором находилось 25 упаковок с наркотическим средством N-Метилфедрон общей массой 4,96 гр. Полицейские установили, что наркотики подозреваемый собирался сбыть при помощи сети "Интернет".Также самарским полицейским поступила информация о том, что один из жителей города может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Данный факт нашел свое подтвержение. В ходе осмотра квартиры и гаражного бокса, арендуемого злоумышленником, правоохранители обнаружили и изъяли: N-Метилфедрон общей массой 11, 94 гр., марихуанну 77,97гр., мефедрон 1, 56 гр., амфетамин 0, 67 гр., MDMA 3, 86 гр., а также прекурсоры соляная кислота общей массой 161,8 гр., и пропан-1 123,6 гр.Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, ведется следствие.Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области