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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту получения электротравм тремя малолетними детьми в парке

4 июня 2019 22:14
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Индивидуальный предприниматель совершил подключение к электросети парка через электрощит, проложив поврежденный кабель к указанному щиту ненадлежащим образом.
Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По версии следствия, не позднее 2 июня индивидуальный предприниматель  совершил подключение к электросети парка через электрощит, проложив поврежденный кабель к указанному щиту ненадлежащим образом, прикрепив кабель к металлической конструкции сцены, в результате чего она оказалась под электрическим напряжением, тем самым создав угрозу безопасности жизни и здоровья людей.

2 июня, днем, трое малолетних детей, 2012 года рождения, находясь около сцены, получили удар электрическим током и с ожогами тела были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.



Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области


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