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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре при получении взятки задержан сотрудник ФНС

7 ноября 2019 18:47
93
Ему было передано 300 тысяч рублей.
Об этом в Твиттере сообщает депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

"... в Самаре с поличным при получении взятки задержан очередной коррупционер - начальник отдела регионального управления ФНС В.Арефьев. Первый (и последний) транш составил 300 тыс. руб. Была попытка имитировать приступ эпилепсии, но врачи признали симуляцию", - говориться в сообщении.



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Комментарии



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