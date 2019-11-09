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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В МИД прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

9 ноября 2019 20:54
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Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева.
Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что суд отклонил одно из ключевых требований украинской стороны, в соответствии с которым Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как "государство — спонсор терроризма на Украине". Но суд также проигнорировал и некоторые возражения с российской стороны.

Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.

Дело "Украина против Российской Федерации"

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года. В частности, Киев обвинил Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар.

В апреле того же года суд отказался удовлетворить требование Украины о временных мерах в отношении России в рамках иска по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но частично удовлетворил позицию Киева по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на то, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории страны не ущемляются. Летом этого года на предварительных слушаниях Москва представила свои возражения, заявив, что иск Украины не подпадает под юрисдикцию суда.

Кроме того, МИД отмечал, что Киев не выполнил в полной мере обязательные процессуальные условия, которые должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН: не пытался решить возникшие разногласия посредством переговоров или арбитража, а также проигнорировал необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации.

По мнению России, позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска, может нанести ущерб Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Российские представители обращались к суду с просьбой вынести решение, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины, так как та не представила "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения". 
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Комментарии



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