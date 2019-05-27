В «ДомКомИнвест» выявлено более 500 нарушений закона, направлены материалы для возбуждения 3 уголовных дел
27 мая 2019 19:13
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Об этом сообщает депутат госдумы Александр Хинштейн.
"Получил ответ прокуратуры на мои запросы о нарушениях «ДомКомИнвест», обслуживающего 1/5 всех домов Самары. Факты подтверждаются. Выявлено более 500 нарушений закона, направлены материалы для возбуждения трёх уголовных дел. Из собранных с граждан средств только 30% идёт на ремонт домов", - пишет АлександрХинштейн в Твиттере.
"Получил ответ прокуратуры на мои запросы о нарушениях «ДомКомИнвест», обслуживающего 1/5 всех домов Самары. Факты подтверждаются. Выявлено более 500 нарушений закона, направлены материалы для возбуждения трёх уголовных дел. Из собранных с граждан средств только 30% идёт на ремонт домов", - пишет АлександрХинштейн в Твиттере.
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Комментарии
Закон
27 мая 2019 19:13В «ДомКомИнвест» выявлено более 500 нарушений закона, направлены материалы для возбуждения 3 уголовных дел
Из собранных с граждан средств только 30% идёт на ремонт домов. Закон
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