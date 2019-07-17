В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ
17 июля 2019 14:13
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Согласно сообщению, дела заведены по ст. 159 и ст. 286 УК России (мошенничество, превышение должностных полномочий).
Так, по версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, предоставляли денежные средства из бюджета региона некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» для оплаты услуг коммерческой организации «Социальные гарантии». Общий ущерб бюджету региона составил более 47 млн руб.
Дела были возбуждены после проверки Генпрокуратуры, инициированной главой региона Игорем Бабушкиным. «Губернатор Игорь Бабушкин выступил инициатором обращения в Генеральную прокуратуру для проведения соответствующих мероприятий. Он вместе с замгенпрокурора Кикотем участвовал в рейдах в эти дни», — говорит источник РБК, близкий к руководству Астраханской области.
Бабушкин 13 июля в интервью РБК сообщал, что 80% зданий исторического центра города были признаны ветхими. «Порядка 80% зданий исторического центра города сегодня — это объекты культурного наследия, у которых есть проблемы с получением разрешений на реконструкцию», — говорил он.
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Комментарии
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17 июля 2019 14:13
Общий ущерб бюджету региона составил более 47 млн руб. Закон
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Какие должности они занимали, пока не сообщается. Ранее в связи со скандалом вокруг дела Голунова были уволены два генерала. Закон
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16 июля 2019 16:47
Мужчина заявлял, что мысль о похищении пришла ему внезапно. Картина была возвращена в музей, но с повреждениями. Закон
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16 июля 2019 15:25
Они сбывали наркотики через интернет. Закон
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15 июля 2019 18:53
Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Закон
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15 июля 2019 17:24
Проверяется причастность задержанного и к иным преступлениям в столичном регионе. Закон
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15 июля 2019 16:44
Шишкана задержали на его даче в подмосковном Раменском, а внука убитого Аслана Усояна — на сходке в Люберцах. Закон
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