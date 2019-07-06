Тётя истерзанной девочки объяснила раны на теле ребёнка и расплакалась в суде
6 июля 2019 20:39
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Ганиева признаёт, что наказывала ребёнка, однако утверждает, что не наносила ей побои. При этом её муж говорит, что неоднократно видел у племянницы телесные повреждения, из-за чего у него случались конфликты с супругой. По словам мужчины, он неоднократно видел, как жена била девочку ремнём или частью газового шланга за "проступки".
— Я видела состояние Аиши, объяснить, откуда у неё укусы и ножевые раны, не могу, так как все её раны были мною обработаны зелёнкой, — сообщила женщина.
Что касается ожогов ребёнка кипятком, Ганиева рассказывает, что сняла с плиты и поставила на пол кастрюлю с бульоном, а Аиша села в неё. К медикам девочку не повезли, решили обрабатывать раны дома.
Женщину арестовали на два месяца. Такое решение, как стало известно life.ru, вынес суд.
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