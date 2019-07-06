Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 6 июля, 23:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/07:
USD 63.58
0.18
EUR 71.66
0.12
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Тётя истерзанной девочки объяснила раны на теле ребёнка и расплакалась в суде

6 июля 2019 20:39
111
Женщину арестовали на два месяца.
Подозреваемая в избиении семилетней Аиши из Ингушетии — её родная тётя Мака Ганиева — расплакалась в зале суда и попыталась объяснить происхождение ран на теле ребёнка, передает life.ru.

Ганиева признаёт, что наказывала ребёнка, однако утверждает, что не наносила ей побои. При этом её муж говорит, что неоднократно видел у племянницы телесные повреждения, из-за чего у него случались конфликты с супругой. По словам мужчины, он неоднократно видел, как жена била девочку ремнём или частью газового шланга за "проступки".

— Я видела состояние Аиши, объяснить, откуда у неё укусы и ножевые раны, не могу, так как все её раны были мною обработаны зелёнкой, — сообщила женщина.

Что касается ожогов ребёнка кипятком, Ганиева рассказывает, что сняла с плиты и поставила на пол кастрюлю с бульоном, а Аиша села в неё. К медикам девочку не повезли, решили обрабатывать раны дома.

Женщину арестовали на два месяца. Такое решение, как стало известно life.ru, вынес суд. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
6 июля 2019  20:39
Женщину арестовали на два месяца.
Тётя истерзанной девочки объяснила раны на теле ребёнка и расплакалась в суде
Женщину арестовали на два месяца.  Закон
110
5 июля 2019  17:43
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
О его задержании ФСБ сообщила ранее в пятницу, но ни место работы, ни должность подозреваемого не были известны.  Закон
373
5 июля 2019  09:59
Турагентству в Самаре запретили бесплатно возить клиентов в Барселону
Турагентству в Самаре запретили «бесплатно» возить клиентов в Барселону
УФАС сочло рекламу услуг ненадлажащей. Закон
279
5 июля 2019  09:02
Жительница Сызрани самовольно заняла участок в 34 кв. м., огородив его забором
Жительница Сызрани самовольно заняла участок в 34 кв. м., огородив его забором
Судебные приставы Самарской области побудили женщину демонтировать ограждение и освободить квадратные метры.  Закон
589
4 июля 2019  23:57
Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Башкирские Бонни и Клайд", сбежавшие с 25 млн рублей, пойманы в Казани
Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.  Закон
394
4 июля 2019  23:34
На настоящий момент в результате наводнения погиб 21 человек. Судьба ещё 15 жителей региона неизвестна.
Прокуратура проверит соблюдение норм строительства дамбы в затопленном Тулуне
На настоящий момент в результате наводнения погиб 21 человек. Судьба ещё 15 жителей региона неизвестна.  Закон
299
4 июля 2019  23:13
Виной всему – масштабные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.
Юрий Чайка заявил, что против главы Автодора возбудили уголовное дело
 Виной всему – масштабные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.   Закон
310
Весь список
Происшествия
6 июля 2019  10:26
В Самарской области мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой
В Самарской области мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой
Мужчина попал в больницу. Происшествия
245
5 июля 2019  23:48
Он отметил, что жертв ЧП могло бы быть больше, если бы не пришедшие на помощь частные лодки.
Директор пляжа рассказал о трёхкратном перегрузе на перевернувшемся в Чёрном море катамаране
Он отметил, что жертв ЧП могло бы быть больше, если бы не пришедшие на помощь частные лодки.  Происшествия
1711
5 июля 2019  23:37
По словам омбудсмена, ребёнка транспортируют в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Истерзанную девочку из Ингушетии доставили в Москву
По словам омбудсмена, ребёнка транспортируют в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.  Происшествия
411
Весь список
Криминал
5 июля 2019  14:02
В России появился новый вид мошенничества
В России появился новый вид мошенничества
Воображаемые заказчики выманивают деньги у аудиторов из реестра на сайте Министерства финансов. Криминал
353
5 июля 2019  12:26
В Тольятти разбойник с ножом и в маске напал на офис
В Тольятти разбойник с ножом и в маске напал на офис
Он похитил более 7 000 рублей. Криминал
263
5 июля 2019  10:46
В Тольятти мужчина пытался обокрасть иномарку.
В Тольятти мужчина пытался обокрасть иномарку.
Сотрудники Росгвардии предотвратили имущественное преступление. Криминал
225
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
397
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3648
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1021
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
380
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
570
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
485
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
627
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
503
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
732
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
749
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
477
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
806
Весь список

Мероприятия
Ирина Слуцкая вместе с участниками проекта «Ходи, Самара!» приняла участие в заходе по набережной
Творческие программы в рамках проекта "Культурное сердце России" 6 и 7 июля на набережной в Самаре
14 июля в Тольятти состоится красивая акция - Велодевичник-2019
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные