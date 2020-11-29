«Судья» из передачи «Час суда» получила условный срок за мошенничество

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«Судья» из передачи «Час суда» получила условный срок за мошенничествоИсполнительницу роли судьи в телепередаче «Час суда. Дела семейные» Елену Дмитриеву приговорили к двум годам условно за мошенничество, передают "Известия". Об этом сообщили в пятницу, 27 ноября, в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

По некоторым данным, Дмитриева пообещала знакомому бизнесмену использовать свои связи, чтобы разрешить его спор с деловым партнером. Обещанной помощи тот не получил и решил обратиться в полицию, после чего «судью» задержали.

Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ей грозило до 10 лет тюрьмы, пишет «РИА Новости».

Суд признал Дмитриеву виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Дмитриева имеет высшее юридическое образование. Долгое время она выступала в роли судьи в телепередачах «Час суда» и «Час суда. Дела семейные».

Фото: youtube.com