Суд дал 14 лет подмосковному экс-министру за хищение 11 млрд рублей
16 декабря 2019 19:29
147
В деле Кузнецова 22 преступных эпизода по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), растрате (ч. 4 ст. 160) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1). Потерпевшие — семь подмосковных муниципальных образований и многочисленные компании-поставщики коммунальных услуг — заявили к Кузнецову гражданские иски на сумму свыше 14 млрд руб. Cуд удовлетворил их требования в полном объеме.
Кузнецов был назначен министром финансов при губернаторе Подмосковья Борисе Громове; этот пост он занимал с 2000 по 2008 год. Дело против него было возбуждено в августе 2008 года и долгое время было одним из самых резонансных коррупционных дел в отношении российских чиновников. Кузнецов успел покинуть страну, но в 2013 году был задержан во Франции по российскому запросу, а спустя еще шесть лет — экстрадирован. За рубежом продолжает находиться главная, по версии следствия, пособница Кузнецова — его супруга Жанна Булах, получившая гражданство США.
Гособвинитель Амалия Устаева запрашивала для Кузнецова 14 лет колонии и штраф в 1 млн руб. «На фоне многочисленных коррупционных дел с многомиллиардными хищениями, которые обсуждаются в СМИ в последние годы, дело Кузнецова несколько затушевалось, ушло на задний план. Но это не значит, что его деяния стали менее общественно опасными. Я уверена, что это дело войдет в историю российской криминалистики. Ведь Кузнецов, образно говоря, обанкротил целый регион», — говорила прокурор, выступая в прениях сторон.
Заработали на долгах
Кузнецов и его подчиненные похитили деньги из подмосковного бюджета, пользуясь «постоянным отсутствием средств» у районных администраций, объясняла прокурор Устаева.
У подмосковных районов постоянно скапливались задолженности за услуги ЖКХ. В 2005 году в области был принят местный закон, по которому регион мог выделить 2 млрд руб. в качестве госгарантии на погашение долгов муниципальных образований перед коммунальщиками. Когда эта норма вступила в силу, Кузнецов вызвал к себе руководителей нескольких районов (Чеховского, Клинского, Ногинского, Шатурского, Пушкинского, Люберецкого и Химкинского), попросил подсчитать долги и пообещал погасить их за областной счет. Сумма долгов составила примерно 3,6 млрд руб.
После этого подчиненные Кузнецова оформили подложные договоры, по которым предприятия ЖКХ якобы переуступали сторонним юрлицам права требования задолженности с подмосковных районов. Права по цепочке номинальных фирм отходили компаниям, подконтрольным группе Кузнецова — «Конфаэль» и «Юрцентр Транснефтегазстроя». Коммунальщики об этом ничего не знали и соответствующих договоров в действительности не подписывали, считало гособвинение.
Затем «Юрцентр Транснефтегазстроя» обратился в «Межтопэнергобанк» за кредитом на всю сумму выкупленного долга — 3,6 млрд руб. Одновременно подчиненные Кузнецова продали права требования долгов банку ВТБ (сам чиновник письменно от имени правительства Подмосковья гарантировал погашение долга за областной счет). Вырученными деньгами они обеспечили кредит, взятый в «Межтопэнергобанке». Кредитные средства же были выведены за рубеж, где Кузнецов и Булах скупали многочисленные ювелирные украшения и недвижимость, указывала гособвинитель.
Еще один эпизод дела касается незаконного отчуждения у Подмосковья имущества на сумму более 7 млрд руб. По версии гособвинения, Кузнецов в 2005 году поставил своего человека Вячеслава Телепнева на должность гендиректора Московской областной инвестиционной трастовой компании (Мособлтрастинвест, МОИТК), стопроцентным учредителем которой было правительство Московской области. А в 2008 году, незадолго до побега, Кузнецов добился продажи принадлежавшего МОИТК пакета акций компании «Росвеб». Средства от продажи МОИТК должен был потратить на строительство делового центра для нужд правительства Подмосковья, однако вместо этого они были выведены через цепочку номинальных фирм в подконтрольный группе Кузнецова банк «МЗБ».
«Начать с нуля»
В 2010 году давно покинувший Россию Кузнецов был объявлен в международный розыск, а спустя еще три года — задержан во Франции с несколькими поддельными паспортами. Во Франции экс-чиновник несколько лет находился под стражей (которую затем заменили на домашний арест), а в январе 2019 года был выдан России.
На первом допросе после экстрадиции СКР заявил об отказе Кузнецова признавать вину, однако спустя полгода, к моменту начала судебного процесса по существу дела, полностью согласился с обвинением. Он попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке (то есть в ускоренном режиме без исследования доказательств виновности), однако суд на это не пошел.
Защита Кузнецова просила прекратить в отношении него дело по большинству эпизодов в связи с якобы истекшими сроками давности — речь шла, в частности, об эпизодах отмывания денег. Суд этого также делать не стал, указав, что Кузнецов долгое время был в бегах — на этот период течение сроков давности было приостановлено.
В своем последнем слове Кузнецов заявил о «глубоком своем раскаянии». «Если бы события можно было вернуть, я бы сделал все по-другому, — заявил бывший чиновник (цитата по ТАСС). — Свою жизнь мне придется начать с нуля, как человеку, окончившему только что учебное заведение». Кузнецов принес извинения представителям потерпевших и упомянул, что не пытался избежать погашения ущерба и «никакие ценности не вывозил».
«Вольготная жизнь на сворованные деньги»
Большинство тех, кого следствие считало подельниками Кузнецова, были осуждены еще в 2014 году. Его бывший заместитель Валерий Носов тогда был приговорен к 14 годам колонии, гендиректор трастовой компании Владислав Телепнев — к десяти, а экономист компании «НЭС-финанс» и сестра бывшего министра Елена Кузнецова получила семь лет лишения свободы.
Жена Кузнецова, бенефициар «Русской инвестиционной группы» Жанна Булах, смогла не только покинуть страну, но и получить гражданство США, так что добиться ее официальной выдачи российские власти теперь не могут. Ее заочно приговорили к 11 годам колонии. Тем не менее следствие добилось ареста, а затем и изъятия части заграничного имущества Булах, в том числе двух квартир в Швейцарии, квартиры в Париже, виллы в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отеля в Куршевеле, многочисленных предметов искусства и антикварной мебели. «Неуловимая Жанна Булах, разорив бюджет целого региона, вольготно пребывает в США. Это в России она криминальное лицо, а там она уважаемый человек, занимается меценатством на сворованные в России деньги», — заявляла в прениях по делу Кузнецова гособвинитель Устаева.
Американское гражданство получил и бывший гендиректор «Русской инвестиционной группы» Дмитрий Котляренко, которого следствие также считает членом преступной группы Кузнецова. Летом этого года он заочно получил такой же срок, что и Булах — 11 лет.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС/РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 декабря 2019 22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет Закон
108
16 декабря 2019 19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции. Закон
146
16 декабря 2019 16:48
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев. Закон
184
13 декабря 2019 22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя. Закон
532
13 декабря 2019 21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах. Закон
563
13 декабря 2019 20:50
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела. Закон
553
12 декабря 2019 18:33
Полиции предстоит установить личность человека, обещавшего расправиться с ребёнком. Закон
407
Происшествия
16 декабря 2019 15:28
В настоящее время один из злоумышленников задержан, ему может грозить до семи лет тюрьмы. Происшествия
198
16 декабря 2019 14:02
В преддверии новогодних праздников в лесах возрастает угроза незаконной рубки хвойных насаждений. Происшествия
199
16 декабря 2019 13:54
Пострадали оба водителя автомобилей. Происшествия
231
Криминал
16 декабря 2019 13:58
Речь идет о взятке за автомойку. Криминал
243
16 декабря 2019 11:18
При помощи оборудования рельсы распиливались на куски, а затем при помощи погрузчика складировались для последующей перевозки в пункт приема лома металла. Криминал
197
16 декабря 2019 10:12
Пресечен канал нелегальной миграции иностранных граждан. Криминал
156
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
349
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
328
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
808
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
662
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
597
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
930
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
320
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
592
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
640
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
882
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2074
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2573
Мероприятия