Суд арестовал подарок покойного Виктора Сазонова

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Арест наложен в рамках уголовного преследования сына покойного спикера, полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова. Сазонов сейчас обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, данный состав преступления относится к особо тяжким и подразумевает дополнительное наказание в виде крупного штрафа. Дело слушается судом Ленинского района.Дом на 10-й Просеке Виктор Сазонов подарил семье сына в 2012 году. Коттедж с гаражом и участок под ним оформлены в равных долях на Дмитрия Сазонова, его жену Анну, дочерей Анастасию и Викторию. Обеспечительные меры наложены только на долю Дмитрия Сазонова, хотя он и уверяет, что это его единственное жилье, и конфисковывать его нельзя.Также под арест попало имущество Анны Сазоновой: участок в совхозе «Волгарь», купленный в 1993 году, и недвижимость, оставшаяся ей в 2016 году после смерти матери, Галины Грибковой. Это земельный участок в СПК «Утевский» (Нефтегорский район) и нежилое помещение на улице Вилоновской, 84 (ресторан Vacuum, в котором летом 2018 года задержали Дмитрия Сазонова). Защита Дмитрия Сазонова заявляла в суде, что это имущество не является общей совместной собственностью, но судья Ирина Кузнецова продлила арест до 12 марта 2020 года, мотивируя свое решение тем, что данное имущество было получено женой полковника в период брака и является общей собственностью.