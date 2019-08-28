Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки

102

"Суд избрал в отношении двоих полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут за решеткой", — сообщили в пресс-службе.При этом ранее мэрия заявляла, что всего по делу проходят трое бывших блюстителей порядка, но теперь упоминаются только двое. О трех подозреваемых не сообщало ни следствие, ни прокуратура, ни адвокат.Скандал, стоивший двум стражам порядка работы и свободы, разгорелся в начале этой недели. В одном из пабликов в инстаграме появился пост, что в ночь на понедельник трое полицейских в поселке Витязево застали на пляже девушку и юношу за сексом. Отпустив молодого человека, они начали запугивать девушку и якобы вынудили им отдаться.По данным паблика, пострадавшая — волейболистка, впоследствии она рассказала о случившемся тренеру, а тот вызвал полицейских — коллег предполагаемых преступников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о "понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера" в отношении двух полицейских, а МВД решило тут же их уволить по отрицательным мотивам. Такое же наказание может постигнуть и их начальство.Защитник одного из бывших полицейских заявлял РИА Новости, что экс-полицейские виновными себя не считают и говорят, что никакого секса не было. По данным адвоката, девушка сразу после встречи с полицейским нарядом поехала в ресторан, где танцевала до шести утра, что, по его словам, подтверждается видеозаписью.Защита также утверждает, что девушка была пьяна и именно поэтому и оговорила стражей порядка.