Создательница финансовой пирамиды «Фабрика продуктов» заключена под стражу
27 ноября 2019 17:40
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В одном производстве с уголовным делом соединено еще 8 уголовных дел, возбужденных в следственных подразделениях соответствующих территориальных органов внутренних дел Самарской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 и ч.1 ст.172.2 УК РФ.
В связи с особой сложностью данного уголовного дела срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке до 09 месяцев 00 суток, то есть до 29 февраля 2020 года.
В настоящее время по данному уголовному делу специализированной следственной группой в соответствии с утвержденным планом проводится комплекс следственных действий и иных процессуальных мероприятий, направленных на документирование всех фактов противоправной деятельности лиц, совершивших расследуемые преступления, в том числе, проводятся допросы, пострадавших от неправомерных действий.
Также, в ходе предварительного следствия принимаются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба. Лица, пострадавшие от противоправных действий, допрашиваются с указанием размера причиненного им ущерба, признаются гражданскими истцами. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, инициируется наложение ареста на имущество.
В ходе предварительного следствия для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, штрафа, наложен арест на следующее имущество: оборудование ПК «Фабрика продуктов ВС», расчетные счета данной организации, а также на недвижимое имущество и транспортные средства обвиняемой и ее родственников, общая стоимость имущества, на которое наложен арест сопоставима с материальный ущербом, причиненным потерпевшим.
По уголовному делу поступило более 1500 заявлений от пострадавших граждан, из них более 1000 человек допрошены и признаны потерпевшими.
К уголовной ответственности по данному уголовному делу привлекается уроженка Нижегородской области 1951 года рождения. 27 ноября 2019 года судом, по ходатайству органов предварительного следствия, подозреваемой изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.
Лица, пострадавшие от противоправной деятельности ПК «Фабрика продуктов ВС» могут обратиться по телефонам в Самаре: 278-10-58, 278-10-32, 278-10-66, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото из открытых источников
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