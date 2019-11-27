Создательница финансовой пирамиды «Фабрика продуктов» заключена под стражу

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В производстве главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области находится уголовное дело, возбужденное 31.05.2019 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.2 УК РФ, по факту того, что в период с 08.05.2018 по 28.02.2019 лица из числа руководителей производственного кооператива «Фабрика продуктов ВС», группой лиц по предварительному сговору, под предлогом получения личных сбережений от пайщиков, с выплатой от 13% до 20% годовых за их использование, организовало деятельность по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц, при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств, причинив жителям Самарской области материальный ущерб на общую сумму более 400 млн. рублей.В одном производстве с уголовным делом соединено еще 8 уголовных дел, возбужденных в следственных подразделениях соответствующих территориальных органов внутренних дел Самарской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 и ч.1 ст.172.2 УК РФ.В связи с особой сложностью данного уголовного дела срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке до 09 месяцев 00 суток, то есть до 29 февраля 2020 года.В настоящее время по данному уголовному делу специализированной следственной группой в соответствии с утвержденным планом проводится комплекс следственных действий и иных процессуальных мероприятий, направленных на документирование всех фактов противоправной деятельности лиц, совершивших расследуемые преступления, в том числе, проводятся допросы, пострадавших от неправомерных действий.Также, в ходе предварительного следствия принимаются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба. Лица, пострадавшие от противоправных действий, допрашиваются с указанием размера причиненного им ущерба, признаются гражданскими истцами. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, инициируется наложение ареста на имущество.В ходе предварительного следствия для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, штрафа, наложен арест на следующее имущество: оборудование ПК «Фабрика продуктов ВС», расчетные счета данной организации, а также на недвижимое имущество и транспортные средства обвиняемой и ее родственников, общая стоимость имущества, на которое наложен арест сопоставима с материальный ущербом, причиненным потерпевшим.По уголовному делу поступило более 1500 заявлений от пострадавших граждан, из них более 1000 человек допрошены и признаны потерпевшими.К уголовной ответственности по данному уголовному делу привлекается уроженка Нижегородской области 1951 года рождения. 27 ноября 2019 года судом, по ходатайству органов предварительного следствия, подозреваемой изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.Лица, пострадавшие от противоправной деятельности ПК «Фабрика продуктов ВС» могут обратиться по телефонам в Самаре: 278-10-58, 278-10-32, 278-10-66, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото из открытых источников