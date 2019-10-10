Сотрудница МЧС Тольятти , обвиняемая в получении взяток, предстанет перед судом

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении старшего инспектора одного из отделений отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления ГУ МЧС по Самарской области, обвиняемой в совершении 5 преступлений по статье "Получение взятки".В 2018 году обвиняемая неоднократно получала от представителей юридических лиц взятки в размере от 15 до 200 тысяч рублей, а всего на общую сумму более 300 тысяч рублей, рублей за сокрытия, выявленных ей в ходе проверок, нарушений требований пожарной безопасности.Уголовное дело направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.