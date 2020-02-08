Сотрудник «Самаралеса» брал взятки в кафе «Три медведя»
8 февраля 2020 22:05
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Следствием установлено, что Вячеслав Паюков брал взятки в тольяттинском кафе «Три медведя», расположенном на 976-м километре федеральной трассы М5. Один из взяткодателей — 35-летний житель Жигулевска Николай Подоров, в этом эпизоде фигурирует незаконное денежное вознаграждение в сумме 210 тыс. руб. Второй — тольяттинец Артур Байрамов 1994 года рождения, он передал Паюкову 60 тыс. рублей.
Оба эпизода датированы серединой декабря 2019 года. Взятки предназначались за организацию незаконной вырубки новогодних елок на территории Ставропольского лесничества с целью их последующей реализации.
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