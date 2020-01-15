Следователи выяснили, кто из сыновей хоккеиста Соколова убил родную мать

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— В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что юноша страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре, — говорится в сообщении СК.По версии следствия, 13 июня прошлого года 18-летний Максим Соколов зарезал свою мать и пытался убить родного брата, которому удалось отбиться и позвать на помощь соседей. При этом, спасаясь от жестокой расправы, младший брат ранил старшего, в связи с чем следователям долгое время не удавалось его допросить. Сейчас уголовное дело передано в суд.Максим Соколов стал подозреваемым по делу об убийстве матери сразу после страшной трагедии. Против юноши дал показания его младший брат, заявив, что тот набросился на него после того, как расправился с матерью. Позже следователи заподозрили в убийстве и покушении самого 15-летнего Арсения, так как, обороняясь, он ранил старшего брата. Однако потом, когда Максим пришёл в себя, следователи смогли восстановить реальную картину произошедшего.Фото: СКА