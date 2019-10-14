Серийный насильник из Томской области оказался экс-милиционером
14 октября 2019 11:08
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Задержанный по подозрению в серии изнасилований, совершённых на протяжении 15 лет в городе Стрежевом в Томской области, является бывшим сотрудником милиции, передает life.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— С 1979 года по 1990-е он работал в уголовном розыске (милиции Стрежевого), то есть до начала совершения преступлений, — уточнил собеседник агентства.
По версии следствия, подозреваемый начал орудовать в городе Стрежевом в 2004 году. Нападения на женщин продолжались на протяжении 15 лет. Маньяк был неуловим, несмотря на то что всё это время жил и работал в городе, на жительниц которого нападал.
Ранее стало известно, что серийного маньяка опознала одна из его жертв. Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям: "Изнасилование" и "Действия сексуального характера". Точное количество пострадавших следователи пока не разглашают.
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