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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарский студент отсудил 175 тысяч рублей за провал своего авто под асфальт

24 октября 2019 10:06
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Автомобиль, внутри которого находилась девушка студента, полностью провалился под асфальт.
Самарский студент отсудил у чиновников районной администрации больше 175 тысяч рублей за провал своего автомобиля Lada Kalina под асфальт на улице Молодогвардейской. Инцидент произошел этой весной, 26 марта. Автомобиль, внутри которого находилась девушка студента, полностью провалился под асфальт. К счастью, пассажирка автомобиля не пострадала, а автомобиль вытащили из ямы, передает samarskie-voditeli.ru.

Владелец автомобиля обратился в суд с требованием возместить ему расходы на ремонт автомобиля и выплатить ему компенсацию за моральный вред. Иск был подан против администрации города, администрации Самарского района, СКС, минтранса и теплоэнергетиков.

В результате проверки выяснилось, что провал образовался не по причине поврежденных труб. Их вообще нет в этом месте. Суд постановил, что ответственность за содержание дороги несет администрация Самарского района. И если чиновники не уследили за ней, то они и должны возмещать ущерб.

Суд постановил взыскать с администрации Самарского района 175,4 тысяч рублей. Из них 142,1 тысяча рублей возмещение причиненного ущерба, 14 тысяч рублей расходы по оплате услуг по оценке, 15 тысяч рублей оплата расходов представителя и 4 232 рубля - госпошлина.

Также истец требовал выплатить ему 50 тысяч рублей в виде моральной компенсации, но суд в этом отказал.

Администрация Самарского района не согласна с решением суда и планирует его обжаловать. 
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