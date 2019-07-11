Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 12 июля, 00:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/07:
USD 62.99
-0.81
EUR 71.01
-0.55
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

СК проверит действия отца сестер Хачатурян на предмет уголовного дела

11 июля 2019 22:57
70
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления.
В отдельное производство выделены материалы в отношении Михаила Хачатуряна, передает РБК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил РБК адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Першин.

«Следственный комитет направил на проверку материалы в отношении Михаила Хачатуряна, выделил их в отдельное производство. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Материалы, насколько я помню, по ст. 117 [истязание], ст. 132 [насильственные действия сексуального характера] и ст. 133 [понуждение к действиям сексуального характера]», — сказал адвокат.

Об этом же заявил адвокат другой сестры Ярослав Пакулин. «После того как будут опрошены родственники Михаила Хачатуряна, его сестры, будет возбуждено уголовное дело», — заявил он. Подтвердил данные и адвокат третьей сестры Алексей Липцер.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвинили по статье об убийстве по предварительному сговору. Защита сестер настаивает, что отец угрожал им насилием и домогался, они находились в безвыходной ситуации. Адвокаты направили в июне жалобу главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, написав, что действия сестер необходимо рассматривать как необходимую самооборону.

Хачатуряна убили в июле 2018 года. На момент задержания одна из сестер была несовершеннолетней. Сначала суд арестовал девушек, но зачем смягчил меру пресечения.

В июне Baza опубликовала стенограммы допроса сестер. Они говорили, что отец вел себя как тиран и что он к ним домогался и следил за ними.

Следствие может выделить дело в отношении одной из сестер — Марии — в отдельное производство, сообщили в начале июля адвокаты. Причина в том, что она была признана невменяемой.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 июля 2019  22:57
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления.
СК проверит действия отца сестер Хачатурян на предмет уголовного дела
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления.  Закон
69
11 июля 2019  15:39
По подозрению во взятке.
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению во взятке.  Закон
190
11 июля 2019  14:50
Накануне в аэропорту Уфы был задержан её супруг. Он также стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег.
Суд оставил под арестом сбежавшую с миллионами кассиршу
Накануне в аэропорту Уфы был задержан её супруг. Он также стал фигурантом уголовного дела о присвоении денег.  Закон
215
10 июля 2019  19:41
Он, как и супруга, стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
Он, как и супруга, стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".  Закон
319
9 июля 2019  14:52
Он получил 500 тысяч рублей, за беспрепятственное согласование ООО вопроса о смене производителя продукции, не предусмотренной проектной документацией по договору.
Сотрудник ПАО "Кузнецов", обвиняемый в коммерческом подкупе, предстанет перед судом
Он получил 500 тысяч рублей, за беспрепятственное согласование ООО вопроса о смене производителя продукции, не предусмотренной проектной документацией по... Закон
372
8 июля 2019  17:51
5 июля в нашумевшем уголовном деле о многомиллиардных махинациях на «Тольяттиазоте» был вынесен приговор.
Приговор вынесен: Суд постановил, что бывшее руководство «Тольяттиазота» обязано вернуть заводу 77 млрд рублей
5 июля в нашумевшем уголовном деле о многомиллиардных махинациях на «Тольяттиазоте» был вынесен приговор.  Закон
767
6 июля 2019  20:39
Женщину арестовали на два месяца.
Тётя истерзанной девочки объяснила раны на теле ребёнка и расплакалась в суде
Женщину арестовали на два месяца.  Закон
715
Весь список
Происшествия
11 июля 2019  22:30
В ходе поиска незаконных врезок в с. Солнечная поляна (Жигулевск), при осмотра колодцев было обнаружено ещё 10 врезок в существующую магистраль холодного водоснабжения.
Житель Солнечной поляны угрожал сотрудникам СамРЭКа ружьем за отключение незаконной врезки
В ходе поиска незаконных врезок в с. Солнечная поляна (Жигулевск), при осмотра колодцев было обнаружено ещё 10 врезок в существующую магистраль холодного... Происшествия
117
11 июля 2019  17:51
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина-охранник
По предварительной информации, в результате пожара 13 человек пострадали. Происшествия
152
11 июля 2019  15:31
Лайф публикует фотографии, сделанные внутри. На них видны горящие постели и огонь за окном.
Огонь с ТЭЦ в Мытищах перекинулся на общежитие
Лайф публикует фотографии, сделанные внутри. На них видны горящие постели и огонь за окном.  Происшествия
183
Весь список
Криминал
11 июля 2019  11:12
В Тольятти по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
В Тольятти по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
Потерпевший в подъезде сделал замечание парню, который шумно вел себя. Криминал
220
11 июля 2019  10:45
Судьба тольяттинского маньяка решится 26 июля
Судьба тольяттинского маньяка решится 26 июля
Он просит освободить его от наказания в связи с болезнью. Криминал
982
10 июля 2019  13:23
В Тольятти задержана глава кооператива по делу о финансовой пирамиде
В Тольятти задержана глава кооператива по делу о финансовой пирамиде
Александр Хинштейн сообщил, что по данному делу выявлены уже около 250 потерпевших. Криминал
295
Весь список


Видео
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
264
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
517
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3727
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1069
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
414
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
600
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
666
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
549
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
762
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
779
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
506
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
833
Весь список

Мероприятия
Сотрудники УИС СО приняли участие в организации военно-патриотической площадки «Победа» на Грушинскомо фестивале
В Самаре пройдет Молодежный музыкальный фестиваль ТРИЛИСТНИК
В ЦСКА/Самара прошла встреча с триумфатором Первенства Европы по греко-римской борьбе армейцем Максимом Скуратовым
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные