СК проверит действия отца сестер Хачатурян на предмет уголовного дела
11 июля 2019 22:57
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«Следственный комитет направил на проверку материалы в отношении Михаила Хачатуряна, выделил их в отдельное производство. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Материалы, насколько я помню, по ст. 117 [истязание], ст. 132 [насильственные действия сексуального характера] и ст. 133 [понуждение к действиям сексуального характера]», — сказал адвокат.
Об этом же заявил адвокат другой сестры Ярослав Пакулин. «После того как будут опрошены родственники Михаила Хачатуряна, его сестры, будет возбуждено уголовное дело», — заявил он. Подтвердил данные и адвокат третьей сестры Алексей Липцер.
РБК направил запрос в Следственный комитет.
Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвинили по статье об убийстве по предварительному сговору. Защита сестер настаивает, что отец угрожал им насилием и домогался, они находились в безвыходной ситуации. Адвокаты направили в июне жалобу главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, написав, что действия сестер необходимо рассматривать как необходимую самооборону.
Хачатуряна убили в июле 2018 года. На момент задержания одна из сестер была несовершеннолетней. Сначала суд арестовал девушек, но зачем смягчил меру пресечения.
В июне Baza опубликовала стенограммы допроса сестер. Они говорили, что отец вел себя как тиран и что он к ним домогался и следил за ними.
Следствие может выделить дело в отношении одной из сестер — Марии — в отдельное производство, сообщили в начале июля адвокаты. Причина в том, что она была признана невменяемой.
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Комментарии
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11 июля 2019 22:57
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления. Закон
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