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Речники не позволили отнять у себя остановку под баром «На дне» раньше 2032 года
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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Речники не позволили отнять у себя остановку под баром «На дне» раньше 2032 года

30 января 2020 17:11
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В арбитражном суде Самарской области завершилось дело о признании недействительным договора пользования водным участком на Ульяновском спуске в Самаре.
В арбитражном суде Самарской области завершилось дело о признании недействительным договора пользования водным участком на Ульяновском спуске в Самаре, передает «СО» ОНЛАЙН.

Документ был подписан еще в 2013 году с «Самарским речным пассажирским предприятием» («СРПП»), которое организует здесь остановку своих пассажирских судов для посадки-высадки пассажиров.

Договор был зарегистрирован в государственном водном реестре на срок до конца 2032 года. Это единственный договор водопользования «СРПП» со столь длительным сроком действия. Однако в прошлом году Нижне-Волжское бассейновое водное управление (НВБВУ) через суд потребовало расторгнуть договор, ссылаясь на то, что он был заключен без проведения аукциона.

В ответ речное предприятие сослалось на другой суд, предшествовавший заключению спорного договора. Дело в том, что в 2013 году областной арбитраж уже признал незаконной попытку организовать аукцион на данный участок, которую предпринял самарский отдел водных ресурсов НВБВУ. К тому же срок исковой давности в данном случае составляет три года и давно истек. 
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Комментарии


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В арбитражном суде Самарской области завершилось дело о признании недействительным договора пользования водным участком на Ульяновском спуске в Самаре.
Речники не позволили отнять у себя остановку под баром «На дне» раньше 2032 года
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