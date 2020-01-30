Речники не позволили отнять у себя остановку под баром «На дне» раньше 2032 года
30 января 2020 17:11
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Документ был подписан еще в 2013 году с «Самарским речным пассажирским предприятием» («СРПП»), которое организует здесь остановку своих пассажирских судов для посадки-высадки пассажиров.
Договор был зарегистрирован в государственном водном реестре на срок до конца 2032 года. Это единственный договор водопользования «СРПП» со столь длительным сроком действия. Однако в прошлом году Нижне-Волжское бассейновое водное управление (НВБВУ) через суд потребовало расторгнуть договор, ссылаясь на то, что он был заключен без проведения аукциона.
В ответ речное предприятие сослалось на другой суд, предшествовавший заключению спорного договора. Дело в том, что в 2013 году областной арбитраж уже признал незаконной попытку организовать аукцион на данный участок, которую предпринял самарский отдел водных ресурсов НВБВУ. К тому же срок исковой давности в данном случае составляет три года и давно истек.
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