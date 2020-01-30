Речники не позволили отнять у себя остановку под баром «На дне» раньше 2032 года

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Документ был подписан еще в 2013 году с «Самарским речным пассажирским предприятием» («СРПП»), которое организует здесь остановку своих пассажирских судов для посадки-высадки пассажиров.Договор был зарегистрирован в государственном водном реестре на срок до конца 2032 года. Это единственный договор водопользования «СРПП» со столь длительным сроком действия. Однако в прошлом году Нижне-Волжское бассейновое водное управление (НВБВУ) через суд потребовало расторгнуть договор, ссылаясь на то, что он был заключен без проведения аукциона.В ответ речное предприятие сослалось на другой суд, предшествовавший заключению спорного договора. Дело в том, что в 2013 году областной арбитраж уже признал незаконной попытку организовать аукцион на данный участок, которую предпринял самарский отдел водных ресурсов НВБВУ. К тому же срок исковой давности в данном случае составляет три года и давно истек.