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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Прокуроры пришли на Самарский подшипниковый завод

1 ноября 2019 17:01
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Повод был важный — 150 сотрудников предприятия не получили зарплату.
Самарский подшипниковый завод является головным предприятием «СПЗ-Групп» Александра Швидака и Вадима Егиазарова. В настоящий момент на заводе ведется процедура конкурсного производства. Выпуск подшипников давно остановлен, а большинство работников предприятия отправлены на улицу. В обязанности еще получающих зарплату сотрудников входит обслуживание оборудования СПЗ — иначе умрет вся площадка, передает «СО» ОНЛАЙН.

Недавно прокуратура Советского района Самары провела на СПЗ проверку соблюдения трудовых прав работников. «Было установлено, что на заводе систематически образуется задолженность по заработной плате, поэтому деятельность организации постоянно контролируется надзорным органом. На протяжении всего времени органами прокуратуры принимался исчерпывающий перечень предусмотренных законом мер, направленных на погашение задолженности и восстановление трудовых прав работников завода.

Установлено, что 80 действующим работникам завода и 70 уволенным не выплачена заработная плата за первую половину октября текущего года на общую сумму более 3,8 млн рублей», — рассказала «СО» ОНЛАЙН» старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

Надзорное ведомство внесло представление в адрес конкурсного управляющего СПЗ, в отношении юридического лицо возбуждено дело об административном правонарушении. После этого трудовые права работников организации восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена. 
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Комментарии



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