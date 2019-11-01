Прокуроры пришли на Самарский подшипниковый завод
1 ноября 2019 17:01
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Недавно прокуратура Советского района Самары провела на СПЗ проверку соблюдения трудовых прав работников. «Было установлено, что на заводе систематически образуется задолженность по заработной плате, поэтому деятельность организации постоянно контролируется надзорным органом. На протяжении всего времени органами прокуратуры принимался исчерпывающий перечень предусмотренных законом мер, направленных на погашение задолженности и восстановление трудовых прав работников завода.
Установлено, что 80 действующим работникам завода и 70 уволенным не выплачена заработная плата за первую половину октября текущего года на общую сумму более 3,8 млн рублей», — рассказала «СО» ОНЛАЙН» старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.
Надзорное ведомство внесло представление в адрес конкурсного управляющего СПЗ, в отношении юридического лицо возбуждено дело об административном правонарушении. После этого трудовые права работников организации восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена.
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