Прокуратура проверит соблюдение норм строительства дамбы в затопленном Тулуне
4 июля 2019 23:34
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— Прокуратурой области 2 июля начата проверка соблюдения норм и правил при строительстве, реконструкции и эксплуатации дамбы в городе Тулуне, — рассказал РИА "Новости" представитель регионального надзорного ведомства.
Лайф ранее рассказывал о возможных причинах смертоносного наводнения. Проблемы с дамбой — один из вариантов.
Жители Тулуна рассказали съёмочной группе Лайфа о страшных подробностях наводнения, как вода сносила целые дома. Количество погибших в результате наводнения увеличилось до 21. Более 300 человек госпитализировали.
Фото: life.ru
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