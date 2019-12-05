По информации в СМИ возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг ЖКХ
5 декабря 2019 18:23
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Следственным управлением СК России по Самарской области по данному факту нарушения прав граждан незамедлительно организована доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены по Поручению Председателя СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.
В ходе проведения проверки установлено, что 1 августа 2017 года работники ООО УК «ПЖРТ № 11» ненадлежащим образом оказывали услуги собственникам жилых помещений многоквартирного дома № 9 по улице Краснодонской в городе Самаре по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания, в результате чего на крыше и кровле дома появились значительные дефекты и повреждения, которые привели к протеканию кровли и, как следствие, образованию факторов, угрожающих жизни и здоровья потребителей (жителям домов, иным гражданам).
По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба СУ Ск РФ по Самарской области.
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