Пивзавод Михаила Родионова задолжал в бюджет 11 млрд рублей
23 октября 2019 12:49
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Сумма, которую, по мнению самарских фискалов, завод недоплатил, превышает 11 млрд руб.
Кроме того, налоговики запретили предприятию совершать сделки с имуществом и передавать их в залог без их согласия.
Запрет распространяется на активы стоимостью в пределах 5,3 млрд рублей.
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