Младшую из сестёр Хачатурян признали психически невменяемой
2 июля 2019 00:17
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17-летнюю Марию Хачатурян, которая в июле 2018 года участвовала в расправе над родным отцом, признали психически невменяемой. Как сообщает Mash, теперь младшую из сестёр будут судить отдельно от Ангелины и Крестины, передает life.ru.
Их действия, как уже сообщал Лайф, квалифицировали как убийство по предварительному сговору. По этой статье девушкам может грозить до пятнадцати лет лишения свободы. А вот Марию сначала будут лечить — возможно, принудительно.
27 июля прошлого года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.
В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы освободил девочек из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения в виде запрета на совершение определённых действий.
Фото © Агентство "Москва"
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