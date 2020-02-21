Мать и отчима мальчика, которого ставили на гречку, приговорили к реальным срокам

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35-летний Сергей К. и его 27-летняя сожительница Алина Ю. признаны виновными в истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а женщине — полутора лет.— В своей квартире в Омске и на даче в пригороде обвиняемый с апреля по май 2019 года в воспитательных целях за малейшие провинности: несвоевременное возвращение из школы и с прогулки — не менее шести раз ставил 8-летнего сына сожительницы на длительное время —от получаса до девяти часов — коленями на гречневую крупу, отчего мальчик испытывал физические и нравственные страдания. Мать ребёнка была в курсе событий, но не вмешивалась в ситуацию, одобряла действия супруга и не заботилась о сыне, — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.После очередного такого "воспитания" мальчик не выдержал и сбежал к соседу по даче, где рассказал о случившемся, после чего сосед сообщил о преступлении в полицию. Мальчика отправили на стационарное лечение, ему понадобилась операция. В ходе следствия была изъята видеозапись издевательств, кроме того, выяснилось, что отчим неоднократно наносил побои ребёнку.