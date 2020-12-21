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Крупнейший районный суд России открылся после реконструкции в Автозаводском районе Тольятти

21 декабря 2020 20:45
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Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведённой реконструкции здания суда.

В понедельник, 21 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведённой реконструкции здания суда в Автозаводском районе города.

Реконструкция здания со строительством пристроя по адресу Новый проезд, 4 началась в мае 2019 года. Пристрой высотой четыре и пять этажей возвели с западной стороны здания, главный вход обустроили с юга. Здание украсили колонны и фронтон в греческом стиле, напротив главного входа установили статую Фемиды. Внутри суд оборудован по последнему слову техники. Там установлены 132 видеокамеры с возможностью распознавания лиц и классификации объектов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлена тактильная плитка, звуковой проводник, специальные лифты. Предусмотрено разделение потоков граждан и подсудимых.

До реконструкции Автозаводский районный суд размещался в трех зданиях, удаленных друг от друга: суд, рассматривающий уголовные дела, находился по адресу Новый проезд, 4, гражданские дела  разбирались в здании на Дзержинского, 17 б, архив суда находился в здании на улице Свердлова, 51. Это было неудобно как для судей и сотрудников аппарата, так и для граждан-участников судопроизводства. После реконструкции в здание на улице Новый проезд, 4 переехали судьи по уголовным и гражданским делам.

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил судей с завершением реконструкции.

«Для Тольятти Автозаводский суд очень важен. Это самый крупный районный суд в России. Это особая гордость, и к нему особое внимание как региональных, так и федеральных властей, – отметил Глава региона. – Уверен, что для всех жителей Автозаводского района, да впрочем, всего Тольятти, это событие знаковое. Сегодня мы открываем новое здание суда. Я знаю, что у вас было время здесь обжиться, но очень рад тому, что это здание будет не только комфортным для вашей работы, но и станет настоящим украшением города. Мы обязаны думать и об этом, тем более, этот год юбилейный для АВТОВАЗа, а значит, и для всех тольяттинцев».

Дмитрий Азаров отметил, что в этом году Автограду уделено самое пристальное внимание с точки зрения бюджетных приоритетов: строятся и открываются новые детские сады, поликлиники, благоустраиваются общественные пространства. «Мы выполняем все пункты программы подготовки празднования 50-летия выпуска первого автомобиля АВТОВАЗ, которая когда-то была всего лишь мечтой, поскольку не была обеспечена бюджетным финансированием, – подчеркнул Губернатор. – Мы самые смелые мечты претворяем в жизнь. Например, строительство мостового перехода через Волгу –проект, который мы активно реализуем в настоящее время. Обязательно исполним последний пункт программы – проведем реконструкцию набережной Автозаводского района. В следующем году уже приступаем к работам».

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область стала судебной столицей Приволжского федерального округа с открытием Шестого Кассационного суда. На сегодняшний день он — самый крупный в стране. В нем трудится уже 127 судей.

«Год назад в Самаре было открыто здание Шестого Кассационного суда. Я знаю, что в августе прошлого года здесь был заложен камень, и за год с небольшим построено замечательное здание, которое является не только украшением города Тольятти, но и создает комфортные условия как для работников суда, так и для жителей Автозаводского района Тольятти. Поэтому я искренне поздравляю вас с этим замечательным событием», – сказал председатель Шестого Кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов.

По словам начальника Управления Судебного департамента Самарской области Юрия Сафоненко, реконструкция здания – большое событие.

«Впервые на территории Самарской области построено такое здание. Автозаводский суд имеет все новейшие технологии, которые существуют в Российской Федерации», — отметил он.

Губернатор осмотрел помещения и судебные залы, а также пообщался с сотрудниками.

«Условия существенно изменились. Поскольку мы здесь проводим все свое рабочее время, для нас важно, чтобы было комфортно, – отметила судья Юлия Тарасюк. – Стало очень удобно. Раньше зал был предназначен не только для проведения заседаний. Мы просили удалиться людей, чтобы посовещаться, а затем приглашали обратно для зачитывания решения. Зал для нас был и личным кабинетом. После реконструкции все изменилось. У меня есть совещательная комната, личный кабинет».

Новое здание Автозаводского районного суда Тольятти позволило обеспечить каждого судью залом судебного заседания – их стало 37, а также совещательными комнатами и отдельными рабочими кабинетами.

В этом же здании расположены помещения для архива, хранения вещественных доказательств. Объемно-планировочные решения здания выполнены с учетом рационального размещения функциональных зон и всех структурных подразделений суда. Предусмотрено общественное пространство, открытое для посетителей, служебное – с доступом для судей, а также зона для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя. Потоки всех участников процесса теперь не пересекаются, что крайне важно.

«Вы получили замечательные условия во многом благодаря стараниям, энергии при реализации тех задач, которые были поставлены перед всеми нами и перед региональным правосудием. На вас теперь равняются аналогичные суды не только Тольятти, но и всей Самарской области», – отметил председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов, обращаясь к своим коллегам.

«Именно так, сообща, объединяя усилия различных ветвей власти и людей, работая в их интересах, мы можем достигать результата, процветания родной земли и повышения уровня благосостояния жителей. Благодарю вас за ответственный, высокопрофессиональный труд, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Очень тяжелое призвание, высокий статус судьи. Вы берете на себя огромную ответственность, принимая то или иное решение. Вы делаете огромную работу для всего нашего общества, и не всегда слышите слова благодарности. Сегодня я вас хочу поблагодарить за ваш труд,  ответственность, профессионализм, человечность при рассмотрении дел и принятии решений. Хочу пожелать, чтобы здесь царило взаимопонимание, уют, чтобы дела вершились праведные и справедливые в соответствии с законодательством Российской Федерации», передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:    пресс-служба облправительства

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