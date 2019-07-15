"Главного вора" России Шишкана и внука Деда Хасана задержали в Подмосковье
15 июля 2019 16:44
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По данным агентства, Шишкана задержали на его даче в подмосковном Раменском, а внука убитого Аслана Усояна — на сходке в Люберцах.
Кроме того, известно, что Шишканова проверяют на причастность к убийству депутата Раменского района, предпринимательницы Татьяны Сидоровой. Подробностей о задержании Усояна нет.
Как уже сообщал life.ru, в августе прошлого года воровской мир выбрал себе в лидеры Олега Шишканова (Шишкана) после того, как Захария Калашова (Шакро Молодой) отправили отбывать срок в колонии.
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