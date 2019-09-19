Генпрокуратура просит освободить Устинова из СИЗО

96

— На 12:00 20 сентября назначено рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции, — приводит слова Солоповой агентство.Сам Устинов будет участвовать в заседании с помощью видеосвязи из следственного изолятора.Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Накануне в столице прошли одиночные пикеты в поддержку осуждённого актёра. Также выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, где учился осуждённый, актёры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие представители сферы культуры и шоу-бизнеса.Ранее по ситуации с Устиновым высказался секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он заявил, что все аргументы защиты должны быть приняты во внимание.Павел Устинов. Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС/life.ru