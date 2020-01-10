Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
10 января 2020 23:25
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Прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима, штраф в 450 тысяч рублей и лишение воинского звания.
Однако, оглашая приговор, судья Константин Репета заявил, что штрафа не будет, звание сохраняется, но назначил испытательный срок на два года.
Кроме того, Чваркову вернули 450 тысяч рублей, арестованных во время следствия.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
В чем обвиняли генерала
Чварков занимал пост замначальника Военной академии Генштаба по научной работе. До этого возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС России, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Предметом расследования стал госконтракт на 400 миллионов рублей, заключенный между академией и НПО "РусБИТех" — крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах.
По версии обвинения, Чварков изъял деньги, которые полагались в качестве зарплаты семи сотрудникам академии, занятым в проекте. Речь идет о похищении 4,3 миллиона рублей.
Изначально суд избрал генералу меру пресечения в виде запрета определенных действий, позже ее изменили на подписку о невыезде.
Линия защиты
Адвокаты настаивали на том, что военачальника "сделали крайним" как ответственного за госконтракт.
Кроме того, по их мнению, "нет никаких оперативных данных, нет показаний свидетелей, экспертиз, которые свидетельствовали о причастности Чваркова к распределению финансовых средств, о трудоустройстве сотрудников академии, подделке расчетно-кассовых ордеров".
Большинство признанных по делу потерпевшими сотрудников Академии Генштаба заявляли, что их сделали таковыми по воле следствия, сами же они так не считают.
Чварков также категорически не соглашался с предъявленным обвинением.
Защита подчеркивала, что при проверке благосостояния генерал-лейтенанта у него не нашли никаких предметов роскоши и даже собственной дачи.
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Комментарии
Закон
10 января 2020 23:25
Чварков категорически не соглашался с предъявленным обвинением. Закон
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10 января 2020 22:29
В учреждении поддерживали идею естественных родов, однако позже стало известно, что кесарево там не делали даже тем, кому это было нужно. Закон
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10 января 2020 16:38
По словам источников, речь идет о сотрудниках ведомства, которые вели съемку во время стрельбы на Лубянке в конце декабря. Закон
144
9 января 2020 20:37
Шепелевы пошли в суд, но дело проиграли: чеки на негодную продукцию не сохранились. Закон
329
9 января 2020 13:16
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Закон
393
7 января 2020 21:35
Общая сумма ущерба превысила 23 млн рублей. Закон
449
6 января 2020 21:20
Процесс идет туго — то свидетели не придут, то кого-то из фигурантов в суд не доставят. Закон
1448
Происшествия
10 января 2020 23:17
В результате происшествия пострадавших нет. Происшествия
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10 января 2020 22:42
Сильный удар о землю превратил машину в груду металлолома, вдавив двигатель внутрь салона. Происшествия
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10 января 2020 22:10
Смерть наступила, предположительно, от остановки сердца. Происшествия
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Криминал
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