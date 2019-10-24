Гендиректору РКЦ «Прогресс» и его дочери помог робот
24 октября 2019 20:50
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Уголовные дела Александра и Светланы Кирилиных были распределены одному и тому же судье автоматической системой распределения дел. А вот было ли случайным недавнее возвращение дела Александра Кирилина (на фото) прокурору — разберется вышестоящая инстанция, передает «СО» ОНЛАЙН.
Пресс-служба Самарского областного суда прокомментировала скандал с возвращением громкого уголовного дела прокурору. Светлана и Александр Кирилины попали под уголовное преследование по итогам проверки Роскосмоса, проведенной в 2016 году. Оба были обвинены в злоупотреблениях и других должностных преступлениях, повлекших многомиллионный ущерб. В конце 2018 года дело Светланы Кирилиной попало на рассмотрение судье Кировского райсуда Илье Родомакину, который спустя несколько месяцев вернул дело прокурору. В октябре 2019 года то же самое произошло с делом отца — Александра Кирилина. Тот же судья вернул его прокурору, данные о деле на сайте Кировского райсуда были скрыты.
Как сообщает пресс-служба областного суда, к Родомакину оба дела попали случайно. «В Кировском районном суде г. Самары действует электронная система распределения дел между судьями, которая в автоматическом режиме формирует судебные составы с учетом уровня нагрузки и специализации каждого судьи. Исходя из этого 14 августа 2019 года поступившее в Кировский районный суд Самары уголовное дело № 1-19/2019 в отношении Кирилина А.Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201; ч.4 ст.160 УК РФ, было автоматически распределено судье И.А.Родомакину. Оснований для самоотвода судьи вследствие требований закона не усматривалось. Не заявлялось отводов судье И.А.Родомакину и кем-либо из участников процесса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного суда.
В пресс-релизе также сообщается, что «при осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону», а законность и обоснованность постановления г-на Родломакина в отношении дела Кирилина может быть проверена «только в процессуальном порядке судом вышестоящей инстанции».
Пресс-служба Самарского областного суда прокомментировала скандал с возвращением громкого уголовного дела прокурору. Светлана и Александр Кирилины попали под уголовное преследование по итогам проверки Роскосмоса, проведенной в 2016 году. Оба были обвинены в злоупотреблениях и других должностных преступлениях, повлекших многомиллионный ущерб. В конце 2018 года дело Светланы Кирилиной попало на рассмотрение судье Кировского райсуда Илье Родомакину, который спустя несколько месяцев вернул дело прокурору. В октябре 2019 года то же самое произошло с делом отца — Александра Кирилина. Тот же судья вернул его прокурору, данные о деле на сайте Кировского райсуда были скрыты.
Как сообщает пресс-служба областного суда, к Родомакину оба дела попали случайно. «В Кировском районном суде г. Самары действует электронная система распределения дел между судьями, которая в автоматическом режиме формирует судебные составы с учетом уровня нагрузки и специализации каждого судьи. Исходя из этого 14 августа 2019 года поступившее в Кировский районный суд Самары уголовное дело № 1-19/2019 в отношении Кирилина А.Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201; ч.4 ст.160 УК РФ, было автоматически распределено судье И.А.Родомакину. Оснований для самоотвода судьи вследствие требований закона не усматривалось. Не заявлялось отводов судье И.А.Родомакину и кем-либо из участников процесса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного суда.
В пресс-релизе также сообщается, что «при осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону», а законность и обоснованность постановления г-на Родломакина в отношении дела Кирилина может быть проверена «только в процессуальном порядке судом вышестоящей инстанции».
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Закон
24 октября 2019 20:50Гендиректору РКЦ «Прогресс» и его дочери помог робот
Как сообщает пресс-служба областного суда, к Родомакину оба дела попали случайно. Закон
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