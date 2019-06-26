Экс-глава компании, строившей космодром Восточный, получил пять лет условно
26 июня 2019 15:18
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— Гребнев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата" и статьёй 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство". Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет. Основное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком в два года. Также осуждённому назначен штраф в 200 тыс. рублей, — говорится в сообщении суда.
Экс-директор возглавлял ТМК с 2006 года. Согласно версии следствия, с 2012 по 2014 год он проводил невыгодные для ТМК договоры поручительства, нажив 288 млн рублей. Кроме того, он заключил ещё ряд сделок, нанёсших компании убыток свыше 130 млн рублей.
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