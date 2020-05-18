Делом парализованной россиянки, которую оштрафовали за нарушение самоизоляции, заинтересовалась прокуратура

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Недавно женщина получила штраф. Оказалось, режим изоляции она соблюдала неправильно — не установила на свой телефон специальное приложение "Социальный мониторинг", созданное для пациентов с коронавирусом и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. А именно такой диагноз незадолго до штрафа поставили Ирине, когда у нее у неё обострился тонзиллит.— В ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу об административном правонарушении, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и восстановлении прав москвички, — сообщили Лайфу в пресс-службе прокуратуры.Ранее в беседе с Лайфом Ирина объяснила, что не смогла установить приложение "Социальный мониторинг", потому что её старый телефон не поддерживает такую функцию. Между тем власти Москвы заявляли о готовности бесплатно предоставить смартфон или часы для "Социального мониторинга" с условием, что после окончания эпидемии пользователь вернёт устройство. Вот только Ирине такого предложения, по её словам, не поступило.