Я нашел ошибку
Главные новости: 
Новые серии будут близки к самым ранним эпизодам, их сюжеты расскажут юным зрителям о жизни, дружбе, взаимопонимании.
Новый сезон "Смешариков" выйдет после 10-летнего перерыва в онлайн-кинотеатре
Глава Роспотребнадзора отметила, что на всех этапах будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции.
Попова: кинотеатры смогут открыться после всех трех этапов снятия ограничений
По словам медика, лучшим вариантом для снятия боли является парацетамол.
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
К участию приглашаются местные штабы, общественные центры и школьные отряды.
Стартовал Всероссийский конкурс «#ГотовкПобедам»
Заболел игрок
В российском футболе зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
Особое внимание будет уделено проектам, направленным на поддержку наиболее пострадавших от пандемии категорий населения.
Стартует региональный конкурс по отбору социальных проектов СОНКО
Женщина не смогла установить приложение
Делом парализованной россиянки, которую оштрафовали за нарушение самоизоляции, заинтересовалась прокуратура
В тематической игре участников будут ждать специальные вопросы, в том числе один из туров будет посвящен вопросам экологии.
Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню Волги
сегодня  Понедельник, 18 мая, 20:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/05:
USD 72.98
-0.23
EUR 78.94
-0.19
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Делом парализованной россиянки, которую оштрафовали за нарушение самоизоляции, заинтересовалась прокуратура

18 мая 2020 17:42
154
Женщина не смогла установить приложение
Прокуратура Москвы заинтересовалась фактом привлечения парализованной москвички к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Речь идёт об инвалиде первой группы Ирине Карабулатовой, чью историю ранее рассказывал Лайф.

Недавно женщина получила штраф. Оказалось, режим изоляции она соблюдала неправильно — не установила на свой телефон специальное приложение "Социальный мониторинг", созданное для пациентов с коронавирусом и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. А именно такой диагноз незадолго до штрафа поставили Ирине, когда у нее у неё обострился тонзиллит.

— В ходе проверки будет дана оценка законности постановления по делу об административном правонарушении, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и восстановлении прав москвички, — сообщили Лайфу в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в беседе с Лайфом Ирина объяснила, что не смогла установить приложение "Социальный мониторинг", потому что её старый телефон не поддерживает такую функцию. Между тем власти Москвы заявляли о готовности бесплатно предоставить смартфон или часы для "Социального мониторинга" с условием, что после окончания эпидемии пользователь вернёт устройство. Вот только Ирине такого предложения, по её словам, не поступило.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
18 мая 2020  17:42
Женщина не смогла установить приложение "Социальный мониторинг" — её старый телефон просто не поддерживает такую функцию.
Делом парализованной россиянки, которую оштрафовали за нарушение самоизоляции, заинтересовалась прокуратура
Женщина не смогла установить приложение "Социальный мониторинг" — её старый телефон просто не поддерживает такую функцию.   Закон
153
15 мая 2020  16:51
Он получил 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
В Самаре сотрудник департамента лицензирования подозревается в получении взятки
Он получил 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии.  Закон
621
14 мая 2020  12:58
Россиян могут освободить от уголовного наказания за оскорбление власти
Россиян могут освободить от уголовного наказания за оскорбление власти
Из УК статью за оскорбление власти хотят исключить. Закон
520
13 мая 2020  15:23
Его подозревают в подкупе конкурента.
Отрадненского депутата ждет суд за коммерческий подкуп
Его подозревают в подкупе конкурента.  Закон
646
8 мая 2020  22:48
Владимир Воронцов будет находиться под стражей до 6 июля.
Суд в Москве арестовал создателя проекта "Омбудсмен полиции" по обвинению в вымогательстве
Владимир Воронцов будет находиться под стражей до 6 июля. Закон
993
8 мая 2020  20:06
При разгрузке бытового строительного мусора задержан гражданин с поличным.
Кинельские лесничие задержали нарушителя противопожарного и санитарного режима
При разгрузке бытового строительного мусора задержан гражданин с поличным.   Закон
802
7 мая 2020  22:27
Защита обжалует решение суда.
Самарский депутат оштрафован на 45 тыс руб за распространение фейка о COVID-19
Защита обжалует решение суда.   Закон
3081
Весь список
Происшествия
18 мая 2020  13:18
В Самарской области автомобилистка перевернулась в кювет
В Самарской области автомобилистка перевернулась в кювет
Ей назначено амбулаторное лечение. Происшествия
239
18 мая 2020  11:17
В Самарской области перевернулась машина с двумя маленькими детьми
В Самарской области перевернулась машина с двумя маленькими детьми
Они попали в больницу. Происшествия
257
18 мая 2020  10:24
Полицейские ликвидировали притон в Тольятти
Полицейские ликвидировали притон в Тольятти
Виновнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Происшествия
243
Весь список
Криминал
18 мая 2020  09:40
В Новокуйбышевске работник заправки присвоил 590 литров бензина.
В Новокуйбышевске работник заправки присвоил 590 литров бензина
Бензин он использовал для заправки собственного автомобиля. Криминал
278
16 мая 2020  10:46
В Сызрани задержан подозреваемый в краже имущества из гаража
В Сызрани задержан подозреваемый в краже имущества из гаража
Похищенное имущество он планировал сдать в пункт приема металла. Криминал
543
15 мая 2020  13:47
В Тольятти ищут напавшего на девочку в лифте
В Тольятти ищут напавшего на девочку в лифте
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Криминал
479
Весь список

Видео
18 мая 2020  11:48
Работникам самарского ТТУ передадут защитные маски
Работникам самарского ТТУ передадут защитные маски
 Акцию проводит реготделение "Единой России". Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
286
11 мая 2020  13:09
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
В ДТП в Самарской области погиб водитель большегруза
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
1064
9 мая 2020  13:15
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке
Также робот напоминает о необходимости мыть руки.
В мире
1287
9 мая 2020  12:55
Я убит подо Ржевом. Легенды спорта читают стихотворение о войне
«Я убит подо Ржевом». Легенды спорта читают стихотворение о войне
  Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны.
75 лет ПОБЕДЫ
1178
9 мая 2020  11:30
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
  Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны.
75 лет ПОБЕДЫ
1201
9 мая 2020  10:20
Военнослужащие ЦВО стихотворением Клятва сыновей ответили на видеообращение ветеранов
Военнослужащие ЦВО стихотворением «Клятва сыновей» ответили на видеообращение ветеранов
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту.
75 лет ПОБЕДЫ
1172
Весь список

Фоторепортажи
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
2648
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
2025
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
2647
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
2877
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
3018
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
3476
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает прослушать лекцию «Антиутопии: ожидание и реальность»
«Ночь музеев»: Самарцам предлагается посетить музеи и галереи, не выходя при этом из собственной квартиры
СОУНБ приглашает поговорить о турецкой литературе и образе русского эмигранта
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные