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В Сызрани наказали перевозчика, в автобусах которого не могли ездить инвалиды

22 августа 2019 13:23
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В Сызрани наказали перевозчика, в автобусах которого не могли ездить инвалиды
Индивидуального предпринимателя оштрафовали.

Прокуратура Сызрани привлекла к ответственности индивидуального предпринимателя Чечеватова после проверки его автобусов на соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.

- В ходе проверки установлено, что транспортные средства ИП Чечеватова П. Н., предназначенные для перевозки пассажиров на территории Сызрани, не оборудованы для перевозки инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске, - пояснили в прокуратуре.

Как установили в надзорном ведомстве, в автопарке Чечеватова не имеется транспортных средств, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51090-2017 для перевозки инвалидов в кресле-коляске, не имеется.

По ст. 11.24 КоАП РФ мировой суд привлек предпринимателя к административной ответственности и оштрафовал, сообщает КТВ-Луч.

Фото: pixabay.com
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