Неоплаченный долг по налогам не позволил жителю Самарской области отдохнуть за границей

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В отделе судебных приставов Большеглушицкого района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина В. о взыскании задолженности по налогам и сборам на сумму более 57 тысяч рублей. Должник был предупрежден о необходимости погасить задолженность, однако мер для оплаты долга не принимал.В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель согласно ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве» вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Должник тем временем, игнорируя предупреждения судебного пристава, приобрел путевку на заграничный курорт. Однако из-за неоплаченного долга по налоговым платежам мужчина не смог пройти пограничный контроль.Не сумев покинуть пределы России, гражданин В. погасил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Ограничения с мужчины были сняты.