В ночь на 31 января службы благоустройства Самары увеличат темпы работ по ликвидации снежных заносов
30 января 2020 17:26
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Состояние улично-дорожной сети – зона ответственности МП г. о. Самара «Благоустройство» и ООО «Кедр-1», которое обслуживает территории в Кировском и Самарском внутригородских районах.
На этой неделе зафиксированы самые большие суточные партии снега, отправленные на утилизацию в текущем зимнем сезоне.
Ближайшей ночью очистка территорий, вывоз снега с городских улиц и противогололедные мероприятия будут выполняться силами 345 спецмашин и 112 дорожных рабочих предприятий «Благоустройство» и «Кедр-1».
Основными работами планируется охватить следующие объекты улично-дорожной сети: ул. Главная, Самарский мост, 116 км, ул. Галактионовская, ул. Маяковского, ул. Ульяновская, ул. Арцыбушевская, периметр пл. им. В.В. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Самарская, ул. Фрунзе, ул. Куйбышева, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, Северо-Восточная магистраль, Волжский пр., ул. Лесная, пр. Ленина, ул. Мичурина, 3 просека, ул. Шушенская, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Советской Армии, ул. Гастелло, ул. Революционная, ул. Гагарина, ул. Луначарского, ул. Соколова, 1 просека, ул. Осипенко, пр. Масленникова, ул. Челюскинцев, ул. Радонежская, ул. дыбенко, ул. Печерская, 3 Проезд, 4 Проезд, ул. Саранская, ул. Врубеля, пр. К. Маркса, ул. Академика Солдатова, ул. Гаражная, ул. Авроры, ул. Ерошевского, ул. Н. Панова, ул. Лукачева, ул. Подшипниковая, ул. Гая, ул. Скляренко, ул. Часовая, ул. Академика
Платонова, ул. Аксакова, Крымская пл., Комсомольская пл., ул. Чернореченская, ул. М. Тореза, ул. Неверова, ул. Мостовая, ул. Мяги, ул. Партизанская, ул. Тухачевского, ул. Киевская, ул. Красноармейская, ул. Свободы, ул. Средне-Садовая, ул. А. Матросова, ул. Антонова-Овсеенко, ул. XXII Партсъезда, ул. Солнечная, ул. Ташкентская, дорога на дубовую рощу, ул. Аминева, ул. Краснодонская, ул. Воронежская, ул. Калинина, ул. Ставропольская, ул. Парижской Коммуны, пр. Кирова, ул. Победы, ул. Стара-Загора, территории возле стадиона «Самара-Арена», ул. Водников, ул. Пионерская, ул. Некрасовская.
Обращаем внимание автомобилистов на то, что оставлять личный транспорт можно на участках, разрешенных для парковки, а также рекомендуется по возможности не бросать надолго свои автомобили на обочинах и/или перемещать их на уже расчищенные отрезки дорог – это позволит службам благоустройства более оперативно и эффективно выполнить очистку.
Кроме того, для беспрепятственного и своевременного вывоза отходов коммунальщики просят не парковаться вблизи контейнерных площадок, передает пресс-служба горадминистрации.
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