В Самаре обсудили реализацию мероприятий по обеспечению безаварийной работы ЖКХ области в отопительный сезон

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В четверг, 17 октября 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровёл заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории региона.Участники заседания обсудили реализацию мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства области в отопительный сезон 2019-2020 годов.По информации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, отопительный сезон 2019/2020 годов на территории губернии начался в муниципальных образованиях с 26 сентября. По состоянию на 17 октября теплоснабжение осуществляется в штатном режиме по всей территории региона. Все муниципальные образования в соответствии с графиками завершили работы по перекладке тепловых сетей.В рамках государственной программы Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в муниципальных районах проведена реконструкция и техническое перевооружение 7 котельных (на сумму более 78 млн. рублей).Во всех муниципальных образованиях на объектах теплоснабжения создан запас необходимого топлива для прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. Графики поставки топлива на объекты ЖКХ Самарской области взяты министерством на жёсткий контроль и в настоящий момент выполнены на 100%.В целях предотвращения нарушений в работе систем жизнеобеспечения в условиях низких температур и плохих погодных условий министерством ЖКХ региона организован круглосуточный мониторинг работы энергетических систем, систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса региона. На случай возникновения нештатных ситуаций на ресурсоснабжающих организациях, объектах ЖКХ созданы дежурно-диспетчерские службы, разработаны регламенты взаимодействия и обмена информацией.Создана оперативная группа специалистов ООО «СамРЭК — Эксплуатация» для решения вопросов по ликвидации возможных аварийных ситуаций на опасных производственных объектах Самарской области.Созданы и поддерживаются на необходимом уровне запасы топлива на предприятиях ЖКХ.Подготовлено 469 аварийных бригад, которые обеспечены на 100% необходимым запасом материально-технических ресурсов, оборудованием и транспортными средствами (660 ед.) для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.Для ликвидации последствий нарушений электроснабжения потребителей Самарской области, электросетевые компании имеют в наличии более 250 единиц спецтехники и 43 передвижных резервных источников электроснабжения (РИЭС).Для обеспечения электроснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы муниципальные образования Самарской области имеют в своем распоряжении 945 резервных источников электроснабжения (638 передвижных и 307 стационарных).«В текущем году на подготовку к отопительному сезону было направлено 3,7 миллиардов рублей. Переложено почти 30 км теплосетей. Однако этого не достаточно. Мы сейчас совместно с ресурсоснабжающими организациями занимаемся корректировкой инвестиционных программ и будем добиваться существенного увеличения объёмов таких работ, — подчеркнул председатель Правительства. — В целом отопительный сезон начат, но говорить о том, что вопрос полностью решён, мы сможем только тогда, когда не останется ни одного объекта, который не был бы подключен к системам теплоснабжения. Технически все дома на 100% подключены к теплу. Но есть ещё объекты, где требуется отладка системы, чтобы тепло было в каждой квартире».Кроме того, на заседании комиссии были подведены итоги прохождения летнего купального сезона 2019 года и поставлены задачи по развитию пляжной инфраструктуры в муниципалитетах в целях обеспечения безопасности на воде летом 2020 года.Анализ показывает, что чаще всего трагедии на воде случаются в необорудованных местах отдыха. В летний период 2019 года на всей территории Самарской области действовали 42 пляжа. На них были проведены работы по обустройству: очистка береговой линии, установлено пляжное оборудование, вышки для спасателей, оборудованы места под контейнеры для ТКО, проведены лабораторно–инструментальные и микробиологические исследования зон пляжей.В целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах летом 2020 года главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано провести работу по увеличению количества оборудованных мест для купания:в каждом муниципальном районе — не менее 2 пляжей;в городских округах с населением более 500 тыс. человек — не менее 5 пляжей;в городских округах с населением менее 200 тыс. человек — не менее 3 пляжей.Кроме того, в каждом муниципальном образовании должны быть разработаны планы развития пляжной инфраструктуры, определены должностные лица, ответственные за ввод в эксплуатацию пляжей.«Исполнение этого поручения будет тщательно контролироваться. В этом году количество официальных пляжей существенно возросло, но и их не достаточно. Оборудование пляжей – такая же работа по благоустройству территорий для создания комфортной, удобной и безопасной среды отдыха для наших жителей и гостей. Уже сейчас необходимо определить места отдыха на воде и подготовиться к их благоустройству», — поставил задачу главам городов и районов губернии Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.