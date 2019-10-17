Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 17 октября, 15:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/10:
USD 64.35
0.1
EUR 71.05
0.2
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре обсудили реализацию мероприятий по обеспечению безаварийной работы ЖКХ области в отопительный сезон

17 октября 2019 15:23
4
На заседании областной комиссии по ЧС обсудили меры по обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона и безопасности на муниципальных пляжах предстоящим летом.
В четверг, 17 октября 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории региона.

Участники заседания обсудили реализацию мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства области в отопительный сезон 2019-2020 годов.

По информации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, отопительный сезон 2019/2020 годов на территории губернии начался в муниципальных образованиях с 26 сентября. По состоянию на 17 октября теплоснабжение осуществляется в штатном режиме по всей территории региона. Все муниципальные образования в соответствии с графиками завершили работы по перекладке тепловых сетей.

В рамках государственной программы Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в муниципальных районах проведена реконструкция и техническое перевооружение 7 котельных (на сумму более 78 млн. рублей).

Во всех муниципальных образованиях на объектах теплоснабжения создан запас необходимого топлива для прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. Графики поставки топлива на объекты ЖКХ Самарской области взяты министерством на жёсткий контроль и в настоящий момент выполнены на 100%.

В целях предотвращения нарушений в работе систем жизнеобеспечения в условиях низких температур и плохих погодных условий министерством ЖКХ региона организован круглосуточный мониторинг работы энергетических систем, систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса региона. На случай возникновения нештатных ситуаций на ресурсоснабжающих организациях, объектах ЖКХ созданы дежурно-диспетчерские службы, разработаны регламенты взаимодействия и обмена информацией.

Создана оперативная группа специалистов ООО «СамРЭК — Эксплуатация» для решения вопросов по ликвидации возможных аварийных ситуаций на опасных производственных объектах Самарской области.

Созданы и поддерживаются на необходимом уровне запасы топлива на предприятиях ЖКХ.

Подготовлено 469 аварийных бригад, которые обеспечены на 100% необходимым запасом материально-технических ресурсов, оборудованием и транспортными средствами (660 ед.) для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

Для ликвидации последствий нарушений электроснабжения потребителей Самарской области, электросетевые компании имеют в наличии более 250 единиц спецтехники и 43 передвижных резервных источников электроснабжения (РИЭС).

Для обеспечения электроснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы муниципальные образования Самарской области имеют в своем распоряжении 945 резервных источников электроснабжения (638 передвижных и 307 стационарных).

«В текущем году на подготовку к отопительному сезону было направлено 3,7 миллиардов рублей. Переложено почти 30 км теплосетей. Однако этого не достаточно. Мы сейчас совместно с ресурсоснабжающими организациями занимаемся корректировкой инвестиционных программ и будем добиваться существенного увеличения объёмов таких работ, — подчеркнул председатель Правительства. — В целом отопительный сезон начат, но говорить о том, что вопрос полностью решён, мы сможем только тогда, когда не останется ни одного объекта, который не был бы подключен к системам теплоснабжения. Технически все дома на 100% подключены к теплу. Но есть ещё объекты, где требуется отладка системы, чтобы тепло было в каждой квартире».

Кроме того, на заседании комиссии были подведены итоги прохождения летнего купального сезона 2019 года и поставлены задачи по развитию пляжной инфраструктуры в муниципалитетах в целях обеспечения безопасности на воде летом 2020 года.

Анализ показывает, что чаще всего трагедии на воде случаются в необорудованных местах отдыха. В летний период 2019 года на всей территории Самарской области действовали 42 пляжа. На них были проведены работы по обустройству: очистка береговой линии, установлено пляжное оборудование, вышки для спасателей, оборудованы места под контейнеры для ТКО, проведены лабораторно–инструментальные и микробиологические исследования зон пляжей.

В целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах летом 2020 года главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано провести работу по увеличению количества оборудованных мест для купания:

в каждом муниципальном районе — не менее 2 пляжей;

в городских округах с населением более 500 тыс. человек — не менее 5 пляжей;

в городских округах с населением менее 200 тыс. человек — не менее 3 пляжей.

Кроме того, в каждом муниципальном образовании должны быть разработаны планы развития пляжной инфраструктуры, определены должностные лица, ответственные за ввод в эксплуатацию пляжей.

«Исполнение этого поручения будет тщательно контролироваться. В этом году количество официальных пляжей существенно возросло, но и их не достаточно. Оборудование пляжей – такая же работа по благоустройству территорий для создания комфортной, удобной и безопасной среды отдыха для наших жителей и гостей. Уже сейчас необходимо определить места отдыха на воде и подготовиться к их благоустройству», — поставил задачу главам городов и районов губернии Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
17 октября 2019  14:32
После завершения восстановительных работ, здесь откроется самарский филиал Третьяковской галереи.
В восстановление самарской Фабрики-кухни вложат почти 1,4 млрд рублей
После завершения восстановительных работ, здесь откроется самарский филиал Третьяковской галереи.  Благоустройство региона
105
16 октября 2019  21:50
Самарский депстрой подал более 80 исков в арбитражный и районные суды о сносе самовольных построек по всему городу.
Департамент градостроительства развернул масштабную кампанию по сносу самостроев
Самарский депстрой подал более 80 исков в арбитражный и районные суды о сносе самовольных построек по всему городу.   Благоустройство региона
366
14 октября 2019  10:38
Детское спортивное и игровое оборудованиеКомпания «ВИВАНА» является производителем детского спортивного и игрового оборудования.
Детское спортивное и игровое оборудование
 Компания «ВИВАНА» является производителем детского спортивного и игрового оборудования. Благоустройство региона
51
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
328
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
419
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1505
Весь список
Всё в Дом
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
84
10 октября 2019  16:00
Особенности кресла-мяча
 В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
118
7 октября 2019  12:19
Комод в интерьере
 В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате.  Всё в Дом
114
Весь список
ЖКХ
17 октября 2019  15:23
На заседании областной комиссии по ЧС обсудили меры по обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона и безопасности на муниципальных пляжах предстоящим летом.
В Самаре обсудили реализацию мероприятий по обеспечению безаварийной работы ЖКХ области в отопительный сезон
На заседании областной комиссии по ЧС обсудили меры по обеспечению безаварийного прохождения отопительного сезона и безопасности на муниципальных пляжах... ЖКХ
2
16 октября 2019  17:34
По мнению экспертов, она не позволяет корректно подсчитать объем выбрасываемых гражданами отходов – норматив выработки мусора на человека должен измеряться в килограммах и тоннах, а не в кубических метрах.
Самарские активисты ОНФ считают необходимым скорректировать методику измерения объемов и норматив на вывоз мусора
По мнению экспертов, она не позволяет корректно подсчитать объем выбрасываемых гражданами отходов – норматив выработки мусора на человека должен измеряться... ЖКХ
344
15 октября 2019  16:45
В текущем году обустроят 117 новых площадок. Кроме того, отремонтируют 233 контейнерные площадки.
В Самаре продолжаются ремонт и обустройство контейнерных площадок
В текущем году обустроят 117 новых площадок. Кроме того, отремонтируют 233 контейнерные площадки.  ЖКХ
366
Весь список

Экология
13 октября 2019  13:23
Установлено, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище
Установлено, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище
Специалисты на научно-исследовательском судне провели экспедиционный выезд в Куйбышевском водохранилище. Экология
4267
13 октября 2019  11:42
В Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты
В Октябрьске готовятся ликвидировать экологически опасные объекты
Сейчас идет подготовка необходимых документов. Экология
613
11 октября 2019  12:45
В департаменте ветеринарии Самарской области не видят проблем с утилизацией биоотходов
В департаменте ветеринарии Самарской области не видят проблем с утилизацией биоотходов
 Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных. Экология
476
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
287
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
374
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
731
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
555
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
504
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
786
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1003
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1626
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1129
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1385
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1579
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1023
Весь список

Мероприятия
Александр Соболев встретится с болельщиками в банке "Солидарность"
В Самаре состоялось открытие выставки мексиканской гравюры XX века
Баскетболисты «Самары» провели мастер-класс в школе №46
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные