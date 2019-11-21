Цифры не радуют: 1 миллиард 948 миллионов рублей задолжали жители и предприятия города Самары за холодную воду и канализацию

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С начала года должникам - физическим лицам специалисты «РКС-Самара» направили 188 890 претензий о наличии долга, а юридическим лицам – 3 546 претензий. Также в их адрес было направлено 9 635 уведомлений об отключении услуг водоснабжения (в частном секторе Самары) или водоотведения (в многоквартирных домах).Из-за крупных долгов были отключены от водоотведения 160 квартир в многоквартирных домах, а 154 дома или коттеджа в городском частном секторе остались без холодной воды до момента оплаты квитанций от «РКС-Самара».В стадии рассмотрения судом находится 1 003 иска к юридическим лицам, не оплачивающим услуги водоснабжения и водоотведения. В мировые суды направлено 8 566 заявлений на выдачу судебных приказов в отношении физических лиц - должников.Неоплата жителями потреблённых услуг осложняет реализацию инвестиционной и производственной программ «РКС-Самара», направленных на реконструкцию городской системы водоснабжения и водоотведения.Фото: «РКС-Самара»