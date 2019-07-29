Самара станет первым российским регионом, внедрившим «умное» управление вывозом мусора

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В рамках соглашения о сотрудничестве в области цифровизации региона, которое подписали в ходе ПМЭФ-2019 и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областии президент ПАО «МТС», МТС совместно с региональным оператором запускает в Самарской области первый в России комплексный проект по цифровизации управления вывозом бытовых отходов.Подписанию соглашения предшествовала подготовительная работа в течение почти 10 месяцев, проводившаяся от имени Правительства Самарской области Проектным офисом цифрового развития, в партнерстве с Самарским филиалом ПАО «МТС».Проект по цифровому управлению бытовыми отходами, разработанный для Самарской области, станет первым шагом реализации федеральной программы «Умный город», в которую входят Самара, Тольятти и Новокуйбышевск. Он включает в себя как мониторинг состояния транспорта и контроль за перемещением мусоровозов, так и мониторинг контейнеров ТКО. В рамках проекта мусорные контейнеры будут оснащены «умными» датчиками, контролирующими уровень наполнения емкости, а в мусоровозы установлено навигационное оборудование и специальные автомобильные видеорегистраторы с подключением четырёх видеокамер для создания кругового обзора и фиксации нарушений, происходящих на маршруте сбора ТКО.В качестве пилотного проекта системой мониторинга и управления будет оснащен городской маршрут вывоза мусора в одном из городских районов Самары. После завершения пилотного этапа и масштабного внедрения системы «умного мусора» планируется организовать Единый диспетчерский центр контроля движения мусоровозов по Самарской области и интегрировать цифровое решение по управлению ТКО с системами весового контроля на полигонах ТКО Самарской области с последующей их модернизацией до автоматизированной системы взвешивания ТКО. Пилотный этап проекта будет реализован до конца лета 2019 года.«Проект, разработанный МТС для Самарской области, является принципиально новым для России – в настоящее время в ряде регионов уже внедрены «умные» решения для управления ТКО, но они представляют собой либо мониторинг спецтранспорта, либо установку датчиков в контейнерах. Наш проект является комплексным и позволяет более точно выстраивать маршруты мусоровозов, контролировать их исполнение и распределять автопарк исходя из информации о наполненности контейнеров ТКО. Это, в свою очередь, минимум на 10 процентов сократит затраты регионального оператора на ГСМ и техническое обслуживание автомобилей и поможет повысить прозрачность процессов тарифообразования для жителей. Проект по управлению ТКО – лишь первый шаг на пути к цифровизации губернии. У МТС уже есть наработанная экспертиза в области внедрения «умных» технологий в российских городах, и я не сомневаюсь, что мы найдем ей применение в Самарской области уже в ближайшее время», — рассказал директор МТС в Самарской области«У нашей компании уже есть опыт использования цифровых сервисов в управлении ТКО: мы успели оценить эффект даже при внедрении автоматизации только в сфере мониторинга транспорта. Комплексный проект, который мы реализуем совместно с компанией МТС, несомненно, повысит уровень контроля и обеспечит большую прозрачность в обращении с отходами на территории нашего региона», — отметил директор ООО «ЭкоСтройРесурс»в.Заместитель руководителя проектного офиса цифрового развития Самарской областиотметил: «Соглашение с телекоммуникационным оператором, кроме проектов, связанных с медициной, ЖКХ и транспортом, предполагает также внедрение в инфраструктуру Самарской области комплекса мероприятий «умный город» на основе IT-технологий, что должно повысить качество жизни жителей нашего региона. Проект по цифровизации управления вывозом бытовых отходов является одним из элементов дорожной карты соглашения Самарской области и ПАО «МТС», и отрадно, что его реализация началась уже в этом году».