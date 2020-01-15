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Переработка елок продлится до февраля 2020 года.
Регоператор начал переработку хвойных деревьев в щепу
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Регоператор начал переработку хвойных деревьев в щепу

15 января 2020 19:22
133
Переработка елок продлится до февраля 2020 года.
В этом году региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» запустил акцию по переработке хвойных деревьев, оставленных жителями на контейнерных площадках после новогодних и рождественских праздников. В данный момент уже собрано более тысячи елок, и 15 января начался процесс их переработки.

Отходы от хвойных деревьев являются экологичным продуктом, пригодным для повторного использования. Щепа, полученная в ходе переработки елки, применяется для садово-хозяйственных нужд, а также, как естественный подстил для животных в зоопарках и конно-спортивных клубах. 

В прошлом году использованные хвойные деревья вывозили на полигоны. В этом региональный оператор пошел на эксперимент. Деревья централизованно отправляются с контейнерных на специализированную площадку, где с помощью дробилки перерабатываются в щепу.

«Хвойные деревья необходимо оставлять на контейнерных площадках возле контейнеров. В процессе переработки важно сохранить первоначальный состав и свойства щепы. На деревьях не должны присутствовать элементы елочных украшений, - рассказала руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

Дробильная машина, с помощью которой происходит утилизация елок, была закуплена региональным оператором еще в прошлом году. Производительность дробилки порядка 5-7 кубов в час, в зависимости от породы деревьев. Данная техника используется при ликвидации несанкционированных свалок, где много древесных отходов. Переработка елок с ее помощью только началась, на данный момент собрано более тысячи хвойных деревьев.

«В Самаре хвойные деревья с контейнерных площадок перевозчики забирают раз в неделю, отправляя для этих целей по городу 5-6 машин», - пояснил руководитель производственно-технического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Игорь Асеев.

Первым сырье получит конно-спортивный клуб «Кон Брио». «Мы используем щепу в больших объемах, она служит хорошей подстилкой для наших лошадей. Достать щепу всегда непросто и предприятия выставляют высокую стоимость, - поделилась основатель клуба Екатерина Баринова. – Мы очень рады акции, которую запустил регоператор и благодарны за предоставленную им на безвозмездной основе щепу».

Переработка елок продлится до февраля 2020 года. В следующем году планируется повторить акцию и применить такой способ переработки хвойных деревьев и в других районах Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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