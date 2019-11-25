Период перезаключения договоров с «Газпром межрегионгаз Самара» продлили на год

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По состоянию на конец ноября 2019 года значительная доля абонентов не успела перейти на новую систему оплаты, что приводит к большой загруженности офисов компании в Самаре. В целях сокращения очередей и улучшения качества обслуживания граждан, компания «Газпром межрегионгаз Самара» увеличила количество дней работы окон и время работы – на данный момент граждан обслуживают без перерыва на обед.Разъяснительная работа с абонентами регулярно проводится в офисах компании, справочная информация размещена на стендах и доступна на сайтеhttp://samararegiongaz.ru. Период перезаключения договоров с «Газпром межрегионгаз Самара» продлен на год – оформить документы можно до 31 декабря 2020 года.Дополнительно сообщаем, что в случае, если потребитель не имеет возможности в ближайшее время перезаключить договор на поставку газа, но при этом своевременно оплачивает потребленный газ, приостановка подачи топлива осуществляться не будет, передает пресс-служба облправительства.