Холодное водоснабжения на улице Ташкентской в Самара восстановлено
7 августа 2019 17:35
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К месту была направлена оперативная группа ФГКУ «3 ОФПС по Самарской области» .
Ремонтные работы проводились силами ООО «Самарские коммунальные системы»
Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, было оповещено об аварии.
Для обеспечения населения питьевой водой использовался бойлер.
В 16:00 аварийно-восстановительные ремонтные работы завершены, водоснабжение потребителей восстановлено
К ликвидации происшествия привлекались 12 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 единица техники, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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