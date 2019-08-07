Холодное водоснабжения на улице Ташкентской в Самара восстановлено

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В 15 :00, 7 августа, в ЦУКС СО поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм по улице Ташкентсккой. На время проведения ремонтных работ было приостановлено водоснабжение потребителей 20 жилых многоквартирных домов (5917 человек, из них 783 ребенка), водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено.К месту была направлена оперативная группа ФГКУ «3 ОФПС по Самарской области» .Ремонтные работы проводились силами ООО «Самарские коммунальные системы»Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, было оповещено об аварии.Для обеспечения населения питьевой водой использовался бойлер.В 16:00 аварийно-восстановительные ремонтные работы завершены, водоснабжение потребителей восстановленоК ликвидации происшествия привлекались 12 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 единица техники, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС