«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «В Новый год – без долгов!»
30 января 2020 16:44
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Акция «В Новый год – без долгов!» уже в четвертый раз прошла в 16 регионах страны, где работает компания «Т Плюс». Для участия в ней любому клиенту энергокомпании достаточно было до 31 декабря 2019 года погасить имеющуюся задолженность, а также в полном объеме оплатить ноябрьское начисление за
тепло и внести предоплату за декабрь (вместе с ноябрьским счетом-извещением). Напомним, в этом году впервые в новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» получили шанс принять участие жители Сызрани.
«Одним из дополнительных бонусов в рамках акции стало списание пени для всех участников «В Новый год – без долгов!» Это позволило тем горожанам, которые испытывали временные трудности и не смогли своевременно оплатить теплоэнергию, погасить свою задолженность без переплат», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.
Лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции «В Новый год – без долгов!»:
30302425543; 30306011532; 30309719023; 30308417160; 30303318333; 30302315919; 30304618771;
30305909162; 30304511826; 30300524580; 30307610628; 30303208700; 30304705904; 30301121488;
30304002361; 30300424368; 30301825250; 30301103065; 30303209470; 30307507088; 30301902049;
30302217904; 30302726563; 30303613084; 30301418055; 30307621831; 30301515581; 30301104984;
30301825319; 30300417186; 30303900253; 30303716773; 30301823534; 30301004921; 30309506066;
30303207718; 30301500374; 30306307445; 30302106866; 30307708924; 30304121749; 30309913951;
30301718608; 30309007639; 30304218099; 30300907888; 30302408726; 30301314933; 30301505495;
30301011668; 30300504541; 30302516044; 30301126745; 30302204110; 30308408064; 30304613864;
30304614949; 30302302869; 30300000406; 30300200203; 30302618367; 30306708841; 30302107692;
30302208504; 30301309151; 30301124237; 30307024640; 30302826528; 30305302499; 30304124316;
30301324996; 30300417964; 30304516099; 30305010160; 30303303529; 30302723447; 30306714794;
30306311235; 30302423379; 30303602517; 30306913151; 30301507150; 30306604020; 30308724813;
30307009432; 30303113063; 30300522880; 30304900434; 30308811115; 30304603022; 30302023128;
30308100667; 30307624948; 30302520030; 30300425446; 30308920980; 30309511048; 30308324690;
30307623249; 30300804251; 30302707899; 30308504975; 30300806274; 30303522181; 30305618286;
30300213990; 30305020075; 30309808875; 30308821835; 30306709424; 30302923158; 30308509243;
30309019665; 30304206382; 30303314697; 30302926477; 30308425371; 30303509729; 30307214609;
30301221152; 30303615690; 30307617675; 30302903227; 30303302180; 30110901817; 30119832148;
30119914570; 30190701980; 30111062493; 30118959102; 30111965998; 30111155444; 30195355046;
30190558566; 30118186622; 30110023417; 30195926461; 30199511849; 30111983136; 30195401316;
30194526228; 30190549215; 30110938873; 30110165893; 30110090198; 30118963848; 30110902889;
30199460435; 30190460756; 30111029867; 30191343447; 30110965136; 30118872686; 30110110788;
30111034322; 30119077744; 30110044793; 30119111724; 30119171146; 30118025721; 30195048049;
30111001359; 30119170721; 30119902554; 30111065770; 30110033931; 30110104142; 30118859481;
30119014403; 30111062493; 30191210584; 30119914261; 30111191908; 30118079968; 30138843893;
30138838043; 30131006550; 30130926659; 30138849706; 30138853987; 30131920001; 30138922033;
30131031485; 30139143585; 30131845465; 30138915417; 30138954758; 30138027903; 30130129855;
30130844905; 30139024493; 30265792087; 30262517113; 30260909039; 30267639504; 30269889288;
30263732063; 30260322810; 30260837527; 30260071261; 30268360544; 30269084828; 30265648337;
30265156218; 30262659565; 30269130548; 30263989660; 30267058931; 30261850636; 30265071613;
30260210427; 30268762657; 30267313533; 30268070340; 30266011800; 30267346444; 30120900210;
30129900056; 30128000101.
Информацию о победителях акции можно будет узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru.
Также она будет продублирована на квитанциях клиентов и в личном кабинете.
Вручение подарков состоится в феврале. О чем компания известит победителей дополнительно, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
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