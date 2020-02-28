«ЭнергосбыТ Плюс» награждает победителей акции «В Новый год – без долгов!» в Новокуйбышевске

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«Я всегда стараюсь вовремя оплачивать коммунальные платежи, а когда есть возможность, вношу аванс за будущие периоды. Поэтому когда услышала об акции, сразу решила участвовать, ведь здесь основное требование – не иметь долгов и заранее оплатить потребление декабря. Для меня этого было удобно еще и потому, что в январе, после новогодних праздников, не нужно тратиться на тепло. Это очень удобно», - рассказала одна из победителей акции Ольга Мышкина.Простые условия участия в акции «В Новый год – без долгов!» с каждым годом привлекают все больше участников из числа жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Также с 2019 года к ежегодной акции «ЭнергосбыТ Плюс» примкнули и клиенты компании в Сызрани.«В этом году в нашей акции приняло участие рекордное количество клиентов – свыше 60 тысяч. Из их числа был определен 241 счастливчик, каждого из которых ждут приятные подарки от компании», - отметил руководитель офиса обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в г. Новокуйбышевске Федор Щербаков.Информацию о победителях акции можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru. Также она продублирована на квитанциях клиентов и в личном кабинете. В ближайшее время награждения победителей пройдут в Тольятти и Сызрани, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».Фото: пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»