Энергетики «Самарских сетей» установили в 2019 году свыше 1 500 птицезащитных устройств

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Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» установили в 2019 году свыше 1 500 птицезащитных устройств (ПЗУ).Приоритет при монтаже защитных приспособлений был отдан воздушным линиям электропередачи, проходящим вблизи мест наибольшего скопления пернатых, а также лесных массивов и национального парка «Самарская Лука».Работы по установке ПЗУ велись в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов. Устройства изолирующего и антиприсадочного типа ненаносят птицам никакого вреда.Не менее важным направлением по обеспечению безопасности птиц является замена «голого» провода на самонесущий изолированный на действующих линиях 6 и 10 кВ и его использование при строительстве новых. Выполнение такого рода работ обеспечивает снижение количества аварийных отключений воздушных линий и исключает гибель птиц от поражения электрическим током, передает пресс-служба ПАО «МРСК Волги».