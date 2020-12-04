Дмитрий Азаров: «К концу года в Самарской области треть мусора будет отправляться на сортировку и переработку»

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом пациенты с тяжелым состоянием проходят все необходимые исследования в течение 20 минут
Время ожидания пациентов в главном ковид-госпитале региона сократилось в 2-3 раза
В Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел экспертную лекцию для победителей конкурса «Лидеры России. Политика».
Дмитрий Азаров поделился управленческим опытом с победителями конкурса «Лидеры России. Политика»
В 2020 году конкурс проводится по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому».
До 8 декабря продлён приём заявок на областной журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. 
Леонид Симановский: СО выделены допсредства на стимулирующие выплаты и на оплату отпусков медикам, участвующим в борьбе с COVID-19
3 декабря состоялось общественное обсуждение проекта бюджета министерства транспорта и автомобильных дорог СО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Общественные эксперты одобрили финансирование дорожных работ в Самарской области в 2021 году
В ноябре в регионе проводились рейды. Оборудование внутри домов и квартир проверяли сотрудники ГЖИ, управляющих компаний и газовых служб.
Подведены итоги месячника по безопасному использованию газового оборудования
Серия встреч с участием предпринимателей и контролирующих органов власти проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова.
Слаженные действия региональных властей направлены на снижение административных барьеров для бизнеса
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества вуза и горадминистрации.
Ректор СамГУПС обсудил с главой департамента транспорта Самары перспективы взаимодействия
Самара  -14 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.25
-0.95
EUR 90.26
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
Помогать - это по-самарски: в ГБУЗСО №10 переданы 7 000 масок и 250 л дезсредства «Анолит»
Полицейские в Самарской области проводят операцию "Должник"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров: «К концу года в Самарской области треть мусора будет отправляться на сортировку и переработку»

4 декабря 2020 15:11
153
Губернатор подчеркнул, что система еще только отстраивается, и важен общественный контроль.

Об этом рассказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отвечая на вопросы жителей губернии о переменах в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Мы фактически создаём новую систему: еще два года назад на переработку попадало только 8% отходов. На конец 2020 года уже треть всех отходов будет попадать на сортировку и переработку», – отметил Глава региона.

Он также подчеркнул, что при формировании новой системы обращения с ТКО проделана колоссальная работа по ликвидации незаконных свалок, закупке новых контейнеров, мусоровозов, оснащению их системой GPS-навигации для осуществления контроля и управления процессами в режиме онлайн, а также по созданию новых контейнерных площадок. Кроме того, с нуля отстроена система сбора и вывоза ТКО в более, чем 500 населенных пунктах губернии – в селах и деревнях, где в предыдущие годы не было даже понятия об утилизации мусора, появились контейнерные площадки и бункеры-накопители, которые обслуживаются на регулярной основе.

«Мы уже создали 7 мусоросортировочных комплексов: 4 в прошлом году – это два в Тольятти, один – в Сызрани, один – в Новокуйбышевске. В этом году введен комплекс на 40 000 тонн в Красноярском районе, сортировка в Волжском районе – это первый этап экотехнопарка «Зелененький», увеличили мощность ОО «Фаворит 1» в Сызрани до 80 000 тонн, и появилась сортировка в муниципальном районе Кинельский. До конца года аналогичный комплекс введем еще в Сергиевске», – рассказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что система еще только отстраивается, и важен общественный контроль. Ключевую роль в решении проблем жителей в сфере ЖКХ должны играть власти на местах.

«Огромная работа проводится, есть недоработки, есть справедливые претензии жителей, претензии со стороны контролирующих органов, у нас этот вопрос на самом жёстком контроле, – обратился внимание Губернатор. – Давайте вместе выявлять эти недостатки. Обращайтесь ко мне, обращайтесь в профильное министерство, к главам муниципальных образований, которые, к сожалению, иной раз отходят от этих проблем, хотя контроль за системой ТКО – их прямая обязанность. Давайте вместе наводить порядок здесь, выстраивать устойчивую систему на долгие годы, защищающую экологию нашего региона, нашей самарской земли».

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
4 декабря 2020  10:59
В Самаре к Новому году украсили сквер на пересечении Авроры и Аэродромной
В Самаре к Новому году украсили сквер на пересечении Авроры и Аэродромной
Здесь появились две светодинамические конструкции: деревце с яблоками. Благоустройство региона
160
3 декабря 2020  20:30
В настоящее время, когда установилась морозная погода, повышенное внимание уделяется внесению противогололедных материалов.
Улицу Победы в Самаре очистили от 1300 тонн снега
В настоящее время, когда установилась морозная погода, повышенное внимание уделяется внесению противогололедных материалов. Благоустройство региона
406
3 декабря 2020  14:02
Самарский цирк приведут в порядок в 2021 году
Самарский цирк приведут в порядок в 2021 году
Областные власти готовы выделить деньги. Благоустройство региона
503
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
7439
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1981
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
2350
Весь список
Всё в Дом
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
1032
12 ноября 2020  18:04
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции.
Матрасы: разнообразие отечественных предложений
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции. Всё в Дом
484
17 октября 2020  04:18
Качественный матрас для беспробудного сна
Как известно, хороший и качественный сон очень сильно влияет на нашу работоспособность в течении дня, а также на нашу работоспособность. Всё в Дом
1085
Весь список
ЖКХ
4 декабря 2020  15:25
О современных технологиях исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко рассказал в цикле онлайн-встреч «Теплый вечер».
Энергетики познакомили студентов СамГТУ с современными энергетическими технологиями
О современных технологиях исполнительный директор АО «ПТС» Максим Рябенко рассказал в цикле онлайн-встреч «Теплый вечер». ЖКХ
112
4 декабря 2020  15:11
Губернатор подчеркнул, что система еще только отстраивается, и важен общественный контроль.
Дмитрий Азаров: «К концу года в Самарской области треть мусора будет отправляться на сортировку и переработку»
Губернатор подчеркнул, что система еще только отстраивается, и важен общественный контроль. ЖКХ
152
4 декабря 2020  10:06
Кировский и Красноглинский районы - первые в Самаре на отключение
Кировский и Красноглинский районы - первые в Самаре на отключение
В "РКС-Самара" назвали районы с самыми большими долгами за воду и канализацию.  ЖКХ
287
Весь список

Экология
4 декабря 2020  11:14
В питомнике Самарского зоопарка спасают лебедей
В питомнике Самарского зоопарка спасают лебедей
У обеих птиц повреждены крылья. Экология
170
4 декабря 2020  09:51
В Самарской области снова объявили желтый уровень опасности
В Самарской области снова объявили желтый уровень опасности
Такие меры приняты из-за тумана. Экология
210
3 декабря 2020  10:49
ОНФ открывает онлайн-школу общественных инспекторов
ОНФ открывает онлайн-школу общественных инспекторов
Стать участником может любой желающий, достигший 18 лет. Обучение абсолютно бесплатно.  Экология
322
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1132
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1036
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1193
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
760
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1005
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2214
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2608
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3411
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3681
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3720
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5333
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
7957
Весь список
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд
4 декабря 2020  13:43 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд
В этом году в регионе собрали рекордный урожай зерновых за тридцать лет.  Экономика региона
144
Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19
4 декабря 2020  13:30 
Еще трое мужчин и женщина умерли в Самарской области COVID–19
​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23399 случаев коронавируса. Здравоохранение
192
Рост продолжается: за сутки на 4 декабря выявлены 266 заболевших коронавирусом в Самарском регионе
4 декабря 2020  12:41 
Рост продолжается: за сутки на 4 декабря выявлены 266 заболевших коронавирусом в Самарском регионе
За сутки умерли еще четверо больных. Здравоохранение
246
Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
4 декабря 2020  11:18 
Бюджет Самары на 2021 год принят в первом чтении
Он бездефицитный, расходы равны доходам и составляют 15 млрд 164 млн руб. Экономика региона
164
НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
200
Весь список
Акценты
В прокуратуре Самары организована горячая линия
4 декабря 2020  12:50 
В прокуратуре Самары организована горячая линия
Также можно обратиться в ведомство лично. Социум
135
НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
198
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
3 декабря 2020  18:29 
Дмитрий Азаров и представители строительной отрасли подвели предварительные итоги года
Глава региона еще в начале пандемии дал возможность строителям продолжать работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Экономика региона
446
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
405
Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
869
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2029
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
127
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
402
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
547
Весь список