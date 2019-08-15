Более сотни люков от водопроводных и канализационных колодцев было украдено в Куйбышевском районе Самары.
15 августа 2019 09:18
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Крышки люков – это не только часть инженерных коммуникаций, но и важная составляющая безопасности жителей. Всего на водопроводных и канализационных сетях Самары установлено более 72 тысяч колодцев, закрытых чугунными крышками. Их конструкция и погодные условия не позволяют устанавливать надёжные запорные устройства, чем пользуются граждане с низкой социальной ответственностью.
Наиболее неблагополучная обстановка сложилась на сегодняшний день в Куйбышевском районе Самары. За неполные восемь месяцев 2019 года там было украдено более 100 крышек от водопроводных и канализационных колодцев. Только за последние три дня 23 колодца оказались открытыми по вине похитителей. По всем случаям информация передана в правоохранительные органы, некоторые воры уже получили наказание в виде лишения свободы.
Просим жителей проявлять бдительность, запоминать номера машин, в которые злоумышленники грузят люки. Обо всех подозрительных случаях нужно сообщать в полицию или по телефону диспетчерской службы «РКС-Самара» 334-75-12. Возможно, именно Ваш звонок сможет предотвратить несчастный случай из-за украденной крышки люка!
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