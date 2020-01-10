Я нашел ошибку
Главные новости: 
Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников.
ДомКлик от Сбербанка запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартиры
В ведомстве также призвали Киев «наконец принять реальность принадлежности» Севастополя и Крыма России.
МИД вернул Киеву направленную из-за визита Путина в Крым ноту протеста без рассмотрения
По результатам отбора команды получают право участвовать в играх лиг разного статуса: от учебных до телевизионных.
17 команд КВН представят Самарскую область на международном фестивале «КиВиН» в Сочи
Основной проблемой для перевозчиков в эти дни, как и в прошлом году, стали припаркованные вблизи контейнерных площадок автомобили.
Более 20 тысяч тонн отходов вывез региональный оператор СО в новогодние каникулы
Они вызваны в администрацию вуза для объяснений.
В избиении сына Жванецкого заподозрили студентов МГИМО
По словам источников, речь идет о сотрудниках ведомства, которые вели съемку во время стрельбы на Лубянке в конце декабря.
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Крещенские купания в этом году будут проводиться у храмов.
ГУ МЧС СО рекомендует отказаться от купания на открытых водоёмах в праздник Крещения Господня
Инспекторами мобильной группы Самарской таможни остановлен большегруз, перевозивший из Казахстана в Россию крупную партию парфюмерно-косметической продукции.
Дорогая красота: В Самаре возбуждено уголовное дело по факту контрабанды почти 5 кг сильнодействующих веществ
сегодня  Пятница, 10 января, 18:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/01:
USD 61.23
-0.68
EUR 68.06
-1.32
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Более 20 тысяч тонн отходов вывез региональный оператор СО в новогодние каникулы

10 января 2020 17:20
78
Основной проблемой для перевозчиков в эти дни, как и в прошлом году, стали припаркованные вблизи контейнерных площадок автомобили.
В первые дни нового года перевозчики регионального оператора работали в штатном режиме. В праздничные дни было собрано по Самарской области и вывезено в места захоронения и сортировки более 20 тысяч тонн отходов.

«За первые восемь дней нового года было задействовано порядка 400 единиц техники, совершено около 500 рейсов», - рассказал руководитель
производственно-технического управления компании «ЭкоСтройРесурс» Игорь Асеев.

Несмотря на два серьезных снегопада, работу удалось выполнить без особых срывов.

Региональный оператор учел опыт прошлого года, и в эти новогодние праздники работа велась слаженно и быстро, при взаимодействии с органами местного самоуправления.

Основной проблемой для перевозчиков в эти дни, как и в прошлом году, стали припаркованные вблизи контейнерных площадок автомобили.

«Совместная работа с городскими службами велась слаженно. На местах, где были перекрыты проезды обращались за помощью к дежурным администрации районов и в управляющие компании», - пояснил Игорь Асеев.

Большинство жителей Самарской области остались довольны работой регионального оператора в новогодние дни: «Я наблюдаю за вывозом мусора с нашего двора из окна квартиры, и всегда сердце радуется, - поделилась Тамара Кожевникова, жительница дома № 81 по улице Вольской в г.о. Самара. – Приятно видеть, как трудятся работники службы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Всегда порядок и чистота».

В новогодние дни работали операторы колл-центра «ЭкоСтройРесурс». По их словам, чаще всего в эти дни жители Самарской области звонили по вопросам корректировки квитанций и оплаты услуги – многие хотели начать новый год без долгов.

«По вопросам невывоза поступило всего 29 звонков. В прошлом году подобных обращений было 460», - проинформировала ведущий оператор колл-центра компании «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Балахонова. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
9 января 2020  13:32
На месте снесенного рынка на Авроре — Аэродромной в Самаре вновь начали работать торговцы
На месте снесенного рынка на Авроре — Аэродромной в Самаре вновь начали работать торговцы
Те, кого выгнали, грозятся тоже вернуться на площадку. Благоустройство региона
409
9 января 2020  12:54
В Самаре за Кировским мостом фонари перестали работать
В Самаре за Кировским мостом фонари перестали работать
Как замечают автомо­би­листы, такая ситуация проис­ходит не в первый раз. Благоустройство региона
244
9 января 2020  11:56
В Самарской области установят 300 камер для вычисления подозрительных пешеходов
В Самарской области установят 300 камер для вычисления подозрительных пешеходов
Аппаратура сможет подавать сигналы тревоги. Благоустройство региона
232
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019  09:53
Выбор холодильника: на что обратить внимание
Выбор холодильника: на что обратить внимание
 Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый.  Капитальный ремонт в Самаре
214
23 декабря 2019  19:41
Как правильно выбрать цепную электропилу
 В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
123
25 ноября 2019  20:01
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
 Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
507
Весь список
Всё в Дом
23 декабря 2019  19:33
Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
 Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
134
9 декабря 2019  19:19
Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
 Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
167
21 ноября 2019  09:34
Матрасы в Москве
 Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
469
Весь список
ЖКХ
10 января 2020  17:20
Основной проблемой для перевозчиков в эти дни, как и в прошлом году, стали припаркованные вблизи контейнерных площадок автомобили.
Более 20 тысяч тонн отходов вывез региональный оператор СО в новогодние каникулы
Основной проблемой для перевозчиков в эти дни, как и в прошлом году, стали припаркованные вблизи контейнерных площадок автомобили.  ЖКХ
77
10 января 2020  15:08
Сотрудники «РКС-Самара» искренне благодарят самарцев за своевременную оплату, желают здоровья и благополучия и сделают всё, чтобы и в новом году в их домах была чистая вода и уют.
"В Новый год – без старых долгов": почти семь тысяч самарцев получили сладкие подарки от «РКС-Самара»
Сотрудники «РКС-Самара» искренне благодарят самарцев за своевременную оплату, желают здоровья и благополучия и сделают всё, чтобы и в новом году в их... ЖКХ
125
10 января 2020  13:39
Благодаря акции В Новый год – без долгов! клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» списали пени на 1,3 млн рублей
Благодаря акции «В Новый год – без долгов!» клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» списали пени на 1,3 млн рублей
Победители акции станут известны в феврале 2020 года. ЖКХ
131
Весь список

Экология
10 января 2020  12:31
Росгидромет объяснил аномально теплую погоду в России
Росгидромет объяснил аномально теплую погоду в России
Отклонения на 8-10 градусов будут наблюдаться практически по всей Европейской части страны. Экология
151
4 января 2020  13:12
В Самарский регион идет похолодание
В Самарский регион идет похолодание
Температура воздуха вновь начнёт понижаться до -7 градусов. Экология
494
3 января 2020  11:35
Около Самары нашли свалку из непроданных ёлок
Около Самары нашли свалку из непроданных ёлок
Десятки, если не сотни, хвойных лежат брошенными. Экология
555
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1133
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
394
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1154
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1014
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
585
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1534
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
659
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1086
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1135
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1396
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2461
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2999
Весь список

Мероприятия
17 команд КВН представят Самарскую область на международном фестивале «КиВиН» в Сочи
"Полицейский Дед Мороз" встретился с воспитанниками школы-интерната Самары
Самарская областная научная библиотека отмечает 160-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные