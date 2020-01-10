Более 20 тысяч тонн отходов вывез региональный оператор СО в новогодние каникулы

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«За первые восемь дней нового года было задействовано порядка 400 единиц техники, совершено около 500 рейсов», - рассказал руководительпроизводственно-технического управления компании «ЭкоСтройРесурс» Игорь Асеев.Несмотря на два серьезных снегопада, работу удалось выполнить без особых срывов.Региональный оператор учел опыт прошлого года, и в эти новогодние праздники работа велась слаженно и быстро, при взаимодействии с органами местного самоуправления.Основной проблемой для перевозчиков в эти дни, как и в прошлом году, стали припаркованные вблизи контейнерных площадок автомобили.«Совместная работа с городскими службами велась слаженно. На местах, где были перекрыты проезды обращались за помощью к дежурным администрации районов и в управляющие компании», - пояснил Игорь Асеев.Большинство жителей Самарской области остались довольны работой регионального оператора в новогодние дни: «Я наблюдаю за вывозом мусора с нашего двора из окна квартиры, и всегда сердце радуется, - поделилась Тамара Кожевникова, жительница дома № 81 по улице Вольской в г.о. Самара. – Приятно видеть, как трудятся работники службы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Всегда порядок и чистота».В новогодние дни работали операторы колл-центра «ЭкоСтройРесурс». По их словам, чаще всего в эти дни жители Самарской области звонили по вопросам корректировки квитанций и оплаты услуги – многие хотели начать новый год без долгов.«По вопросам невывоза поступило всего 29 звонков. В прошлом году подобных обращений было 460», - проинформировала ведущий оператор колл-центра компании «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Балахонова.