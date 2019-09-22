В домах Самары станет тепло в начале октября
22 сентября 2019 11:08
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Самара готова к отопительному сезону. Об этом в субботу, 21 сентября, на еженедельном собрании по вопросам ЖКХ рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Он подчеркнул, что подготовка к пуску тепла идет в ежедневном режиме. В том числе и в выходные — после совещания все специалисты разъехались по объектам, сообщает "Самара-ГИС".
Сейчас 96% самарских домов готовы принять тепло. К понедельнику эта цифра будет близка к 100%. Готовы к отопительному сезону и все 44 муниципальные котельные. Собраны и почти все монтажные схемы. Также завершаются работы по кровлям домов. Владимир Василенко отметил, что управляющая компания будет обязана принять превентивные меры исходя из состояния кровли. Этот вопрос постоянно контролируется администрацией города.
Пуск тепла в самарские дома, как ожидается, состоится в начале октября. Чуть раньше, как и обычно, будут подключены объекты социальной сферы — учреждения здравоохранения, дома ребенка, дома инвалидов, дома престарелых, детские сады, школы.
— Мы проверили полную готовность к пуску тепла, исходя из погодных условий. Город готов к приему тепла, — рассказал Владимир Василенко.
Как сообщила главы города Елена Лапушкина, уже в понедельник 23 сентября начнется включение тепла в объектах социальной сферы - школах, больницах, детсадах и т.д., пишет Самру.ру.
Затем очередь дойдет до жилых домов.
Подключать объекты будут в течение нескольких дней, поэтапно.
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